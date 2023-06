49-Euro-Ticket: So kündigen Sie Ihr Abo

Das 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr gibt es nur als Abo. Doch was gilt als Mindestlaufzeit, und wie kann man es kündigen?

Mit dem 49-Euro-Ticket sollen Reisende und Pendler deutschlandweit mit einer Art Öffentlicher-Nahverkehrs-Flatrate günstig von A nach B reisen können. Das 49-Euro-Ticket, auch Deutschlandticket genannt, wird allerdings nur als Abo angeboten, für das zudem spezielle Konditionen gelten. Wie Sie Ihr Abo wieder kündigen können und welche Mindestlaufzeit gilt, erfahren Sie in diesem Artikel.

49-Euro-Ticket monatlich kündbar? Welche Mindestlaufzeit gilt für mein Abo?

Die ÖPNV-Flatrate ist zwar nur als Abonnement erhältlich, dennoch handelt es sich bei dem Nachfolger des 9-Euro-Tickets nicht um ein Jahresabo, sondern um ein monatlich kündbares Angebot. Doch welche Abo- und Kündigungs-Konditionen gelten überhaupt?

Die Konditionen des Tickets sind ähnlich, wie man es etwa von Streaming- oder Musik-Plattformen kennt: Nach Ablauf eines Monats, der als Mindestlaufzeit gilt, müssen Sie nicht, wie beim 9-Euro-Ticket, ein neues Ticket kaufen, sondern das Abo verlängert sich - vorausgesetzt Sie reichen nicht vorher die Kündigung ein - automatisch um einen weiteren Monat.

Wie kann ich mein 49-Euro-Ticket kündigen?

Da das Deutschlandticket nur als digitales Ticket erworben werden kann, kann auch seine Kündigung nur online erfolgen. Bislang ist offen, ob das Ticket überhaupt in Papierform aus dem Automaten gezogen werden kann. Kündigen können Sie das Deutschlandticket am schnellsten unter Angabe der Vertragsnummer beim Anbieter, bei dem Sie das Ticket erworben haben.

Was passiert mit meinem bisherigen Abo?

Eine automatische Umstellung von einem bereits bestehenden Abo zum Deutschlandticket, wie es beim 9-Euro-Ticket der Fall war, wird es offenbar nicht geben. Die meisten Verkehrsunternehmen und -verbünde sollen jedoch "einen reibungslosen Wechsel" zum 49-Euro-Ticket anbieten, wie das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr auf seiner Webseite erklärt. Die Deutsche Bahn bietet einen Abo-Wechsel im Aboportal unter www.bahn.de/aboportal an.

Ab wann kann das 49-Euro-Ticket im Abo genutzt werden?

Aus dem anfänglich von Bundesverkehrsminister Volker Wissing genannten Starttermin am 1. Januar 2023 wurde aufgrund von noch ungeklärten Finanzierungs-Fragen nichts. Im zweiten Anlauf gab es dann grünes Licht, die letzte Hürde wurde genommen, der Bundesrat bewilligte im März die Vereinbarung über die Finanzierung zwischen Bund und Ländern. Start war der 1. Mai. Der Verkauf läuft bereits seit dem 3. April.

Wo gibt es das 49-Euro-Ticket zu kaufen?

Erhältlich ist das Deutschlandticket dann unter anderem über die Webseite bahn.de und die Apps "DB Navigator" oder "DB Streckenagent" sowie in den DB-Reisezentren, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Seite schreibt. Das Deutschlandticket soll es digital per App auf dem Handy oder als Chipkarte in einem monatlich kündbarem Abo geben. Wie der Merkur schreibt, soll zudem übergangsweise bis Ende des Jahres eine Papierbestätigung inklusive QR-Code geplant sein.