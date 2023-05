Mit dem 49-Euro-Ticket ins Ausland: Welche Ausflugsziele werden erreicht?

Einfach mal ins Ausland reisen, ohne dafür zu buchen? Mit dem Deutschlandticket ist das möglich. Wir sagen Ihnen, welche Ausflugsziele Sie mit dem 49-Euro-Ticket erreichen.

Das Deutschland- oder auch 49-Euro-Ticket bringt Fahrgäste nicht nur ans andere Ende der Bundesrepublik, es befördert sie sogar bis ins Ausland. Möglich wird das durch sogenannte Grenztarifpunkte. Tariflichen Grenzen zweier Staatsbahnen verlaufen nämlich meist nicht auf den tatsächlichen Staatsgrenzen, sondern an Bahnhöfen.

Der Tarifschnittpunkt liegt somit in einigen Nachbarländern im Ausland, weshalb der deutsche Tarif bis zu dem entsprechenden Bahnhof gilt und somit auch das Deutschland-Ticket. Wir geben Ihnen eine Übersicht, welche Ausflugsziele in unseren Nachbarländern Sie mit dem 49-Euro-Ticket kostenfrei ansteuern können.

Niederlande

Venlo : In die charmante niederländisch-deutsche Grenzstadt stehen Ihnen zwei Verbindungen zur Verfügung, die Sie mit dem Deutschlandticket erreichen können: Der Regionalzug R13 von Hamm und die Buslinie 29 steuern von Neukirchen-Vluyn startend Venlo als Endstation im Fahrplan an.

: In die charmante niederländisch-deutsche Grenzstadt stehen Ihnen zwei Verbindungen zur Verfügung, die Sie mit dem erreichen können: Der Regionalzug R13 von und die Buslinie 29 steuern von startend als Endstation im Fahrplan an. Auch nach Arnhem in den Niederlanden geht es laut Rheinischer Post mit dem günstigen Nahverkehrs-Ticket, und zwar mit dem Regionalzug R19, der vom Düsseldorfer Hauptbahnhof startet.

in den geht es laut Rheinischer Post mit dem günstigen Nahverkehrs-Ticket, und zwar mit dem Regionalzug R19, der vom startet. Zuletzt kommen Sie mit der Buslinie SB 58 vom rheinischen Emmerich bis nach Nijmegen in den Niederlanden . Abfahrt und Ankunft ist jeweils am Bahnhof beziehungsweise Central Station.

Österreich und Tirol

Ein üppiges Nahverkehrs-Angebot wartet auch in unserem Nachbarland Österreich , und zwar gleich ein Hammer-Ausflugsziel. Denn mit dem RE 5 kommen Sie von München bis ins wunderschöne Salzburg .

, und zwar gleich ein Hammer-Ausflugsziel. Denn mit dem RE 5 kommen Sie von bis ins wunderschöne . Alternativ können Sie laut RP die Mozart-Stadt aus dem oberbayerischen Freilassing mit der S3 des ÖBB erreichen.

mit der S3 des erreichen. Weitere Verbindungen nach Österreich und Tirol sind von Kiefersfelden bis nach Kufstein und von Pfronten-Steinach bis ins Tiroler Vils und Reutte möglich.

Schweiz

Auch die Verbindungen in die Schweiz , die Sie kostenfrei mit dem Deutschlandticket zurücklegen können, haben attraktive Reiseziele in petto. So geht es laut moz.de mit der Regionalbahn von Weil am Rhein oder mit dem Schweizer Pendant SBB von Zell im Wiesental bis ins pittoreske Basel .

, die Sie kostenfrei mit dem zurücklegen können, haben attraktive Reiseziele in petto. So geht es laut moz.de mit der Regionalbahn von oder mit dem Schweizer Pendant von bis ins pittoreske . Eine weitere Verbindung in die Schweizer Grenzregion führt Sie vom baden-württembergischen Erzingen bis ins schweizerische Trasadingen und Schaffhausen des gleichnamigen Kantons.

Luxemburg

Ins kleine und beschauliche Nachbarland Luxemburg kommen Sie mit dem Bus 410 oder den VRT-Zügen vom rheinland-pfälzischen Bitburg aus.

Frankreich

Natürlich darf auch Frankreich als unser größtes Nachbarland nicht in dieser Übersicht fehlen. Von Mainz kommen Sie etwa mit dem Elsass-Express bis nach Wissembourg , dasselbe Ziel können Sie laut RP mit dem Weinstraßenexpress von Koblenz ansteuern.

als unser größtes Nachbarland nicht in dieser Übersicht fehlen. Von kommen Sie etwa mit dem Elsass-Express bis nach , dasselbe Ziel können Sie laut RP mit dem Weinstraßenexpress von ansteuern. Von Karlsruhe fahren Sie zudem bis ins elsässische Lauterbourg , laut t-online .de mit einem Umstieg vom RE6 auf die RB52 in insgesamt nur rund 30 Minuten.

fahren Sie zudem bis ins elsässische , laut .de mit einem Umstieg vom RE6 auf die RB52 in insgesamt nur rund 30 Minuten. Außerdem können Sie mit der RB25 vom baden-württembergischen Offenburg über Kehl ins wunderschöne Straßburg fahren.

Polen

Von Cottbus aus können Sie bis Gubin in Polen fahren oder von Brandenburg aus nach Kostrzyn . Von Frankfurt Oder kommen Sie außerdem bis nach Slubice .

aus können Sie bis in fahren oder von aus nach . Von kommen Sie außerdem bis nach . Eine weitere Verbindung nach Polen geht über Görlitz nach Zgorzelec .

geht über nach . Zudem kommen Sie laut Märkische Allgemeine, ein bisschen umständlich, aber immerhin mit dem Deutschlandticket von Züssow über Ahlbeck auf Usedom in die polnische Hafenstadt Świnoujście ( Swinemünde ).

Tschechien

Und auch in einem weiteren östlichen Nachbarland gibt es einige Ausflugsziele , die im Tarifgebiet des Nahverkehrs liegen und daher bequem mit dem Deutschlandticket erreicht werden können. Etwa vom oberfränkischen Marktredwitz ins tschechische Cheb .

, die im Tarifgebiet des liegen und daher bequem mit dem erreicht werden können. Etwa vom oberfränkischen ins tschechische . Aus dem Erzgebirge kommen Sie zudem mit dem Deutschlandticket nach Vejprty in Tschechien .

Dänemark

Auch ein kleiner Ausflug bis nach Dänemark wird mit dem Deutschlandticket möglich: So können Sie laut moz.de beispielsweise von Husum bis nach Tønder ( Tondern ) fahren.

Mit dem Deutschlandticket ins Ausland: Auf Nummer sicher gehen mit der DB-Navigation

Wichtig ist, dass Sie bei Ausflügen mit dem Deutschlandticket in unsere Nachbarländer sichergehen, dass Sie nur Bus- und Regionalfahrten mit dem Zug nutzen. Auf bahn.de oder in der DB-Navigator-App können Sie dafür in der Eingabemaske bequem ein Häkchen bei "Nur Nahverkehr" setzen. Auch über eine Übersichtsseite der Deutschen Bahn, die gegebenenfalls noch aktualisiert wird, können Informationen über Streckenverbindungen bis ins Ausland eingeholt werden.

Hier lesen Sie übrigens alles, was Sie zum 49-Euro-Ticket wissen müssen.