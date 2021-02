16:29 Uhr

5 Gold Rings - Das große Promi-Special: Gäste und Vorschau

"5 Gold Rings - Das große Promi-Special": In Kürze geht bei Sat.1 ein Rettungsversuch für die schwächelnde Quiz-Show an den Start. Wann genau? Wer sind die prominenten Gäste? Wir geben Ihnen eine Vorschau.

Von Claus Holscher

Die Sat.1-Show "5 Gold Rings" hat sich nicht gerade als Quotenrenner erwiesen. Jetzt versucht der Sender mit einem zweiten Promi-Special die Wiederbelebung. Zu welchem Termin? Welche acht Gäste werden auf dem größten Quiz-LED-Boden im Studio stehen? Hier finden Sie die Vorschau.

"5 Gold Rings - Das große Promi-Special": Wann läuft die Show auf Sat.1?

Der Sender hat die Übertragung der Quiz-Show für Freitag, 5. März 2021, angekündigt. Start ist um 20.15 Uhr, die Sendung läuft bis 23 Uhr. Damit wandert die Show wieder auf den Freitagabend, wo sie ursprünglich auch startete.

Vorschau: Wer sind die acht prominenten Gäste bei "5 Gold Rings - Das große Promi-Special"?

Verona Pooth

Jochen Schropp

Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Uwe Ochsenknecht

Caroline Frier

Jasmin Wagner

Oliver Petszokat

Steffen Henssler

Moderiert wird die Show von Steven Gätjen.

"5 Gold Rings": Schafft Sat.1 mit dem zweiten "Großen Promi Special" die Wiederauferstehung?

"5 Gold Rings" war ursprünglich eine Nachmittagssendung. Doch bevor die erste Folge lief, trommelte der Sender bereits für eine Promi-Version in der Primetime. Der Mediendienst dwdl meldete dazu letzten Herbst: "Am 9. Oktober 2020 sicherte sich das Format (...) rund 1,3 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie 7,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Beides sind bis heute geltende Bestwerte, dennoch aber keine Ergebnisse, die damals für allzu großen Jubel in den Gängen der Sat.1-Zentrale gesorgt haben dürften."

Noch vor wenigen Tagen hatte der Sender verkündet, dass die Show "pausiere". Experten gingen davon aus, dass damit wohl das Totenglöcklein geläutet sei. Mit Zielgruppen-Marktanteilen um die drei Prozent zog das schwächelnde Ratespiel kaum noch die Wurst vom Hintern. Was aus den vorerst für die Schublade produzierten einstündigen Folgen der Sendung wird, hat Sat.1 bisher nicht enthüllt. Mit dem erneuten "Promi Special" gibt Sat.1 Gätjen und seinem Quiz aber offenbar eine zweite Chance.

Worum geht es bei "5 Gold Rings - Das große Promi-Special"?

Bei Moderator Steven Gätjen treten nun schon zum zweiten Mal Promis auf Deutschlands größtem Quiz-LED-Boden gegeneinander an. Die Teams müssen ihr Wissen beweisen und dazu fünf goldene Ringe richtig platzieren. Mit der richtigen Taktik und ein wenig Glück können sie bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck erspielen.

In jeder der fünf Runden wird der Ring kleiner. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kandidatin oder der Kandidat bei der richtigen Antwort daneben liegt. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag in den Jackpot gespült werden. In den Finalrunden können die Promi-Teams bis zu 100.000 Euro gewinnen, den sie für einen guten Zweck spenden.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen