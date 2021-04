5 Senses for Love: Kandidaten und Kandidatinnen heute am 28.4.21 - die Teilnehmer im Porträt

Die neue Dating-Show "5 Senses for Love" läuft seit April auf Sat.1. Wir stellen Ihnen hier die Kandidatinnen und Kandidaten in unserer großen Übersicht vor.

Mit "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" hat der Sender Sat.1 seit April eine neue Dating-Show in sein Programm augenommen. 15 Kandidatinnen und Kandidaten im Alter zwischen 23 und 46 Jahren suchen dabei nach der großen Liebe. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer hier vor.

Wie man so schön sagt, erfährt man die Liebe mit allen fünf Sinnen. Doch welche Rolle spielen sie wirklich? Wie wichtig ist das Aussehen heutzutage? Genau das möchte die Sendung erfahren. Sinnlichkeit steht hier ganz oben auf dem Programm - und das mal vier. Sich beschnuppern, sich unterhalten und zuhören, sich fühlen und sich betasten - das dürfen die Kandidaten. Nur eines nicht: Sie dürfen sich nicht sehen. Das dürfen sie erst, wenn sie sich in ihren Partner verliebt haben - und sich sogar verloben. Denn das steht am Ende des Dating-Experiments: Eine Hochzeit. Auf der griechischen Insel Naxos lernen sich die frisch Verlobten dann auch optisch kennen - und auch lieben?

Teilnehmer von "5 Senses for Love": Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick

Das sind die Kandidatinnen:

Aileen (26) aus Düsseldorf:

Foto: Sat.1

Seit zwei Jahren ist die Medizinische Fachangestellte, die viel Zeit mit ihrer Oma verbringt, single. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: männlich mit Wiedererkennungswert

Riechen: leichter, frischer Duft

Schmecken: Minz-Kaugummi

Fühlen: eine Mischung aus weich und straff

Sehen: nicht zu klein

Alissa (39) aus Dortmund:

Foto: Sat.1

Die Bürokauffrau hat eine 20-jährige Tochter. Bei einem Partner ist ihr wichtig, dass der Humor stimmt. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: sympathisch, selbstbewusst, männlich

Riechen: nicht parfümiert

Schmecken: nicht nach Rauch

Fühlen: nicht zu durchtrainiert, nicht zu untrainiert

Sehen: gepflegt

Anastasja (44) aus Berlin:

Foto: Sat.1

Das Tallmodel war schon einmal verheiratet, doch die Ehe ging nur zwei Jahre gut. Seit 2008 sucht sie die wahre Liebe. Ihre fünf "Senses of Love":

Hören: sanft, nicht zu tief

Riechen: nicht überparfümiert

Schmecken: nicht nach Rauch

Fühlen: kuschelig mit etwas mehr auf den Hüften

Sehen: nicht zu klein

Angie (28) aus Ottobrunn:

Foto: Sat.1

Die Medizinische Fachangestellte, die nebenbei auch als Tattoo-Model tätig ist, hat eine 3-jährige Tochter. Äußerlich steht sie auf südländische Typen. Ihre fünf "Senses of Love":

Hören: tief und freundlich

Riechen: männlich

Schmecken: süß

Fühlen: Mischung aus kräftig und weich

Sehen: keine roten Haare, nicht kleiner und dünner als sie selbst

Brigitta (37) aus Hamburg:

Foto: Sat.1

Die Grafikdesignerin ist seit 13 Jahren alleinstehend. Speed- und Online-Dating hat bei ihr nicht funktioniert - jetzt will sie im Fernsehen ihre große Liebe finden. Ihre fünf "Senses of Love":

Hören: männlich, warm

Riechen: männlich

Schmecken: guter Rotwein

Fühlen: groß, stark, bärtig

Sehen: nicht kleiner oder dünner als sie, kein dicker Bauch

Carry (29) aus Hamburg:

Foto: Sat.1

Seit drei Jahren ist die Fitnesstrainerin, die auch als Sales Representative tätig ist, single. Der Grund: Sie war immer zu viel unterwegs. Jetzt ist sie bereit, die große Liebe zu finden. Ihre fünf "Senses of Love":

Hören: stark, emotional

Riechen: sexy und männlich

Schmecken: Schokolade, Rotwein, nicht nach Knoblauch

Fühlen: groß, nicht dünner als sie

Sehen: nicht kleiner, nicht übergewichtig, nicht buckelig

Maria (26) aus Berlin:

Foto: Sat.1

Die in Sibirien geborene Freelancerin, die mit drei Jahren nach Deutschland kam, ist in der Medienberatung tätig. Seit zwei Jahren ist sie single und freut sich darauf, einen Mann zunächst nur nach seinem Charakter zu beruteilen. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: höflich, tief

Riechen: sportlich, maskulin

Schmecken: nach Honig

Fühlen: warm und groß

Sehen: nicht kleiner, längere Haare und Drei-Tage-Bart

Merle (24) aus Buxtehude:

Foto: Sat.1

Die Steuerfachangestellte studiert BWL und Wirtschaftspsychologie. Seit sieben Jahren ist sie single. Der Grund: Es sei sehr schwierig jemanden auf der selben Wellenlänge zu finden. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: männlich, nicht nuscheln, kein Dialekt

Riechen: männlich, nicht nach Schweiß, Rauch oder Frittenfett

Schmecken: Minz-Kaugummi, frisch geputzte Zähne

Fühlen: weiche Haut, muskulös, unbehaart

Sehen: gut gebaut, mindestens 1,77m

Mine (37) aus Düsseldorf:

Foto: Sat.1

Die Erzieherin hat ein 11-jähriges und ein 16-jähriges Kind. Sie hat bereits in der TV-Sendung "Mütter machen Porno" mitgemacht. Sie sucht nach einem Partner mit Humor. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: warm

Riechen: frisch geduscht, kein Parfum

Schmecken: nach Minze, kein Knoblauch, keine Zwiebeln

Fühlen: groß und stark, aber trotzdem zart

Sehen: nicht zu klein

Nadja (34) aus Wäschenbeuren:

Foto: Sat.1

Die Kreditsachbearbeiterin hat einen sechsjährigen Sohn und war schon einmal für viereinhalb Jahre verheiratet. Seit fünf Jahren ist sie nun single. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: maskulin, mit Dialekt

Riechen: stark, männlich

Schmecken: Pistazien- oder Stracciatella-Eis

Fühlen: kräftig, kurze Haare

Sehen: Mischung aus Mann und Lausbub

Nicole (34) aus Müllheim:

Foto: Sat.1

Die Medienberaterin hat mit 16 Jahren geheiratet und aus der Ehe vier Kinder hervorgebracht. Doch nach zehn Jahren scheiterte die Ehe. Sie beschreibt sich selbst als leidenschaftlich. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: freundlich, maskulin

Riechen: frisch, gepflegt, männlich

Schmecken: dunkle Schokolade, nicht salzig

Fühlen: muskulös, nicht zu haarig

Sehen: gut gebaut, südländisch, schöne Zähne und schönes Lächeln

Sabrina (29) aus Lanze:

Foto: Sat.1

Die Kosmetikerin ist seit drei Jahren single. Ihre letzte Beziehung hielt sechs Jahre. Nun ist sie bereit für etwas Neues. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: beruhigend, tief

Riechen: sportlich, süß

Schmecken: orientalisch

Fühlen: trainiert, was zum Anfassen

Sehen: keine langen Haare, breiter

Sandy (27) aus Gunzenhausen:

Foto: Sat.1

Die Social-Media- und Online-Marketing-Managerin ist nun seit drei Jahren single. Nebenbei macht sie eine Ausbildung zum Sex-Coach. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: männlich, laut, klar

Riechen: männlich, markant, frisch

Schmecken: wie ein Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern

Fühlen: muskulös, weiche Haut

Sehen: nicht kleiner und dünner, blaue Augen, eher südländisch

Tamara (33) aus Krefeld:

Foto: Sat.1

Die Event- und Projektmanagerin hat eine 8-jährige Tochter, die sie alleine groß zieht. Seit neun Jahren ist sie nun auf der Suche nach einem Partner. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: eloquent, entspannt

Riechen: männlich, frisch geduscht

Schmecken: Schokolade, nicht nach Rauch

Fühlen: weiche Haut

Sehen: groß, Drei-Tage-Bart, etwas Bauch

Yma (23) aus Berlin:

Foto: Sat.1

Das Plus-Size- und Erotik-Model ist seit drei Jahren single. Ihr Traum ist es, die große Liebe zu finden und zu heiraten. Ihre fünf "Senses for Love":

Hören: männlich, ruhig

Riechen: männlich

Schmecken: salziges Karamell

Fühlen: behaart, muskulös

Sehen: nicht rothaarig, tätowiert, groß

Das sind die Kandidaten:

Chris (27) aus Marburg:

Foto: Sat.1

Er arbeitet als Verwaltungsleiter in einem Pflegeheim und hat schon zwei Ballermann-Songs herausgebracht. Seit drei Jahren ist er nun single. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: sympathisch, niedlich

Riechen: sehr fruchtig

Schmecken: Erdbeere

Fühlen: schlank, sportlich

Sehen: nicht dick, keine Tattoos oder Piercings, großer Po

Dennis (24) aus Oberhausen:

Foto: Sat.1

Seit über drei Jahren ist er nun single und sucht nach der großen Liebe. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: nicht männlich

Riechen: frisch

Schmecken: frisch, nicht nach Rauch

Fühlen: weich

Sehen: kurvig, gepflegt, keine Tattoos oder Piercings

Manuel (46) aus Bochum:

Foto: Sat.1

Der Schweißer, Sänger und Schauspieler hat eine 6-jährige Tochter. Seine Partnerin soll gut aussehen und Humor haben. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: nicht tiefer als er

Riechen: frisch, blumig

Schmecken: Erdbeere

Fühlen: weiche Haut, gepflegt

Sehen: nicht zu korpulent

Mario (43) aus Bad-Schwartau:

Foto: Sat.1

Der Senior Sales-Manager ist nun seit vier Jahren single. Viele Dates hatte er noch nicht, möchte jetzt aber unbedingt seine Traumfrau finden. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: empathisch, interessant

Riechen: Rosen, Veilchen, Vanille

Schmecken: Vanille

Fühlen: weich, warm

Sehen: keine bunten Haare, keine Piercings und Tattoos, nicht übergewichtig

Marvin (26) aus Lingen:

Foto: Sat.1

Der Kommunikations-Management-Student ist nun seit zwei Jahren single. Sein Ziel im Leben ist es, eines Tages zu heiraten. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: helle Stimme

Riechen: weich, nicht zu parfümiert

Schmecken: Zahnpasta, Kaugummi

Fühlen: nicht behaart, weich

Sehen: kurvig, einen Kopf kleiner, rote Haare, grüne Augen

Matin (31) aus Teningen:

Foto: Sat.1

Der Küchenfachberater ist seit drei Jahren single und hat eigentlich keine Zeit für Dates. Doch eines Tages möchte er gerne seine Traumfrau heiraten. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: angenehm, anregend

Riechen: spezifisch

Schmecken: süß

Fühlen: weich, sportlich

Sehen: gepflegt, mit Ausstrahlung

Mehmet (29) aus Reutlingen:

Foto: Sat.1

Der Inhaber eines Telekommunikationsgeschäfts ist mittlerweile seit drei Jahren single. Für ihn ist jetzt die Zeit gekommen, seine Traumfrau kennen zu lernen. Seine fünf "Senses of Love":

Hören: kraftvoll, nicht piepsig

Riechen: frisch, sportlich

Schmecken: nicht bitter

Fühlen: kurvig

Sehen: lockige Haare, weiblich, volle Lippen, blau-graue Augen

Michael (27) aus München:

Foto: Sat.1

Der IT-Manager ist seit vier Jahren single. Er möchte langsam eine Frau finden, die er heiratet. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: nicht zu hoch

Riechen: süß

Schmecken: nicht nach Rauch und Alkohol

Fühlen: weich

Sehen: nicht übergewichtig, schöne Zähne, sicherer Gang

René (30) aus Graz:

Foto: Sat.1

Der IT-Techniker ist nun seit zwei Jahren single. Er beschreibt sich selbst als sehr familiär und wünscht sich eine Partnerin, die er heiraten und mit der er Kinder bekommen kann. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: ruhig, temperamentvoll

Riechen: nach sich selbst

Schmecken: Pfefferminz

Fühlen: etwas sportlich, kurvig

Sehen: südländisch

Sahand (30) aus Braunschweig:

Foto: Sat.1

Der Stadtbahnfahrer sucht seit vier Jahren auf wöchentlichen Dates nach seiner Traumfrau - erfolglos. Jetzt möchte er es im Fernsehen versuchen. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: angenehm

Riechen: blumig, beerig

Schmecken: Granatapfelgeschmack des iranischen Fruchtleders

Fühlen: kein Sixpack, weich

Sehen: nicht zu korpulent, kein Manga-Stil, gepflegt, kurze braune Haare

Steven (34) aus Nürnberg:

Foto: Sat.1

Er geht einer selbstständigen Tätigkeit im Bereich Gastronomie und Events nach. Seit zwei Jahren ist er nun single und braucht einen Workaholic an seiner Seite. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: nicht zu piepsig, nicht zu maskulin

Riechen: einnehmend

Schmecken: gepflegt, kein Mundgeruch

Fühlen: straff, wenig Behaarung

Sehen: klein, lange Haare, jung, nicht zu sehr geschminkt, gute Figur

Stefan (49) aus Puderbach:

Foto: Sat.1

Der Selbstständige im Bereich Garten- und Landbau ist seit zweieinhalb Jahren single. Seine Partnerin soll ehrlich, treu und zuverlässig sein. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: weich, warm

Riechen: frisch, blumig

Schmecken: frisch, nicht nach Rauch

Fühlen: zart, weich

Sehen: schlank, liebevolle Ausstrahlung, schönes Lächeln

Stephan (37) aus Hermer:

Foto: Sat.1

Er ist seit 2006 single und sucht nach seiner Traumfrau. Er sagt selbst, er sei in einem Alter, in dem er langsam ankommen, heiraten und Kinder kriegen möchte. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: weiblich, hell

Riechen: fruchtig

Schmecken: Rotwein und Vanille

Fühlen: glatte Haut

Sehen: nicht unsportlich, lange Beine, lange braune Haare

Sebastian (42) aus Schwabach:

Foto: Sat.1

Der DJ und technische Produktdesigner kommt aus einer 12-jährigen Ehe. Seit zwei Jahren ist er single und hatte seitdem nur wenige Dates. Er sucht nach gegenseitiger Wertschätzung und Tiefgründigkeit. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: angenehm, anregend

Riechen: nicht nur nach Parfum

Schmecken: Erdbeere

Fühlen: weich

Sehen: rote Haare, grüne Augen, tätowiert

Tobias (25) aus Duisburg:

Foto: Sat.1

Der Athletik-Trainer und Student ist seit eineinhalb Jahren single. Er sucht nach einer Partnerin, die er heiraten kann. Seine fünf "Senses for Love":

Hören: die Stimme soll ihn zum Lächeln bringen

Riechen: natürlich, frisch

Schmecken: frisch, neutral

Fühlen: weich

Sehen: nicht zu groß, gepflegt, sportlich

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.