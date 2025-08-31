Abnehmen erschwert: Wer diese fünf Fehler am Morgen macht, nimmt eher zu

Eine gesunde Routine am Morgen einzuhalten, ist schon so nicht leicht. Frühmorgens klingelt der Wecker, man muss sich unter Zeitdruck fertig machen und dann schnell zur Arbeit. Gerade, wenn man dann auch noch versucht abzunehmen, kann es schnell passieren, dass die gesunde Lebensweise in den Hintergrund gerät und das Frühstück ausgelassen wird. Warum das ein Fehler ist, welche fünf Angewohnheiten man sonst noch vermeiden sollte und wie man das Abnehmen am Morgen sinnvoll unterstützt, erfahren Sie hier.

Auch interessant: Seit einer Weile ist ein Trick im Umlauf, nach dem man mit Apfelessig abnehmen kann. Und es gibt immer wieder die gleichen drei Gründe, warum das das Gewicht beim Abnehmen stagniert.

Vollwertiges Frühstück: Das Frühstück ist die Grundlage für den gesamten Tag: Das ist nicht nur irgendein Kalenderspruch, sondern an der Redensart ist auch aus wissenschaftlicher Perspektive etwas dran. Laut des US-amerikanischen Rush University Medial Center bringen Studien regelmäßiges Frühstücken mit einem niedrigeren Body-Mass-Index in Verbindung, genauso wie mit einer erhöhten Nährstoffaufnahme von Calcium und Ballaststoffen . Das wirkt sich positiv auf das Gedächtnis und die Aufmerksamkeitsleistung über den Tag hinweg aus.

Proteinreich frühstücken: „Wir brauchen 20 Gramm Protein zum Frühstück, um unseren Glukose- und Insulinspiegel auf einem kontrollierten Level zu halten“, sagte die Ernährungsexpertin Susie Burrell zu Focus Online . Besonders proteinreiche Frühstückszutaten sind zum Beispiel veganer Joghurt, Haferflocken und Linsen. Diese Speisen halten einen besonders lange satt und energiegeladen. Dabei muss der Spaß am Essen nicht verloren gehen oder jeden Tag trauriger Haferflockenbrei auf dem Tisch stehen: BBC Goodfood empfiehlt vielseitige und geschmacksintensive Gerichte, wie Protein-Pancakes mit Banane, Marokkanische Eier oder grüne Shakshuka .

Zeitig frühstücken: Manche Expertinnen empfehlen, mit einem frühen Frühstück in den Tag zu starten. Die Ernährungsexpertin Karishma Chawla sagte der Vogue India: Ihre Daumenregel sei es, maximal eine Stunde nach dem Aufstehen Frühstück zu essen. Das helfe, den Stoffwechsel anzukurbeln, Muskelrückbildung zu verhindern und die Produktivität zu steigern.

Sonnenlicht: Laut der Women‘s Health bringen Sonnenstrahlen am Morgen den Kreislauf schneller in Schwung. Man bewege sich mehr, sei aktiver und verbrenne so mehr Kalorien.