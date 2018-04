vor 16 Min.

"5 gegen Jauch": Günther Jauch erspielt nur 89.000 Euro Panorama

Am Montag startet die neue Staffel "5 gegen Jauch" auf RTL. Dabei wird um 494.000 Euro gespielt.

Bei "5 gegen Jauch" mussten die Kandidaten am Ostermontag gegen Günther Jauch antreten. Der WWM-Moderator hatte allerdings kaum eine Chance.

In der letzten Folge setzte sich Günther Jauch knapp gegen die anderen Kandidaten durch. Deshalb ging es am Ostermontag in Folge 33 um den Gesamtbetrag von 494.000 Euro. Jauch hatte zuvor 194.000 Euro für den Jackpot erspielt - 300.000 Euro wurden draufgelegt.

"5 gegen Jauch": Dieses Mal keine Promis als Gegner für Günther Jauch

Im Alleingang tritt Günther Jauch gegen fünf neue Gegner an. Statt Promis sind es dieses Mal fünf ganz normale Menschen. So waren die Kandidaten bei "5 gegen Jauch":

Jan-Theo L. (32, Umweltingenieur) aus Bergisch Gladbach

Rosemarie P. (55 Pharmazeutisch-technische Assistentin) aus Köln

Christian K. (46, selbstständiger Tätowierer) aus Hamburg

Linda D. (24, Online-Redakteurin) aus Dresden

Ernst Peter F. (70, Autor und Rentner) aus Heidelberg

Zuvor konnte Günther Jauch eine recht gute Bilanz aufbauen: Zwischen 2012 und 2017 stiegen 19 Mal jeweils fünf Prominente gegen den "Wer wird Millionär?"-Moderator den Ring - und nicht einmal die Hälfte der Duelle konnten die Promis für sich entscheiden. Jauch hatte viel zu oft leichtes Spiel mit den Prominenten.

In dem TV-Fünfkampf haben ihn unter anderem schon Enissa Amani, Luke Mockridge, Alessandra Meyer-Wölden, Mark Keller und Jana Pallaske geschlagen. Die Kandidaten müssen bei "5 gegen Jauch" Fragen beantworten. Dabei haben sie - wie bei "Wer wird Millionär" - einen Telefonjoker und können das Publikum um Hilfe fragen.

WWM-Moderator Günther Jauch muss bei "5 gegen Jauch" raten

In der 33. Folge musste sich Günther Jauch allerdings geschlagen geben: Bis zum Ende hatten die fünf Kandidaten 488.000 Euro erspielt - Jauch dagegen nur 89.000 Euro. Besonders bei der 40.000-Euro Frage zu Grimms Märchen zeigten sich bei dem allwissenden Moderator große Lücken. Der Moderator hatte lediglich großes Glück beim Raten, in welchen Grimm-Märchen ein Prinz oder Königssohn auftauche.

Da Günther Jauch Kandidat war, moderierte Frank Buschmann die 33. Auflage des Formats. Laut DWDL.de konnte die vierstündige Sendung aber keinen Sieg bei den Quoten verbuchen - etwa 2,8 Millionen Zuschauer sahen sich "5 gegen Jauch" am Ostermontag an. (AZ)

