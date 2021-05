5 gegen Jauch: Sendetermine, Moderator, Übertragung im TV und Stream

Heute ist "5 gegen Jauch" wieder bei RTL zu sehen. Hier bei uns erfahren Sie alles Wichtige rund um Sendetermine, den Moderator und die Übertragung im TV und Stream.

Die Rate-Sendung "5 gegen Jauch" läuft mit neuen Folgen bei RTL. 5 prominente Kandidaten stellen sich der Herausforderung und ziehen gegen den "Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch, der sein umfangreiches Wissen schon oft unter Beweis gestellt hat, in den Kampf.

Wann das Wissens-Battle im TV und Stream übertragen wird, wann die Sendetermine sind und alles, was Sie über Moderator Oliver Pocher wissen müssen, können Sie hier in unserem Artikel erfahren.

"5 gegen Jauch": Sendetermine

Die Rate-Show "5 gegen Jauch" mit prominenter Besetzung ist auch heute Abend wieder bei RTL zu sehen. Das sind die drei Sendetermine der neuen Folgen:

Samstag, 8.5.2021: 20.15 Uhr

Samstag, 15.5.2021: 20.15 Uhr

Samstag, 29.5.2021: 20.15 Uhr

Das Konzept der Sendung ist folgendes: Günther Jauch tritt gegen ein fünf-köpfiges Team bestehend aus prominenten Gästen an. Moderiert wird der Quiz-Kampf um einen Gewinn von bis zu 10.000 Euro, der für einen guten Zweck gespendet wird, von Oliver Pocher. Verschiedene Wissensfragen und -tests warten auf die Promis, die alle nur ein Ziel haben: Zu gewinnen. Und dabei ist das 5er-Team in der klaren Überzahl. Doch Günther Jauch ist bekannt für seine Stärke im strategischen Denken und im Know-How. Ob das für ihn vielleicht sogar vom Vorteil sein wird? Oder gelingt es dem gegnerischen Team, den Moderator in seinem Fachgebiet zu bezwingen?

Oliver Pocher in "5 gegen Jauch": Der Moderator

Die Moderation der Quiz-Show "5 gegen Jauch" wechselte in den vergangenen Jahren immer wieder durch. Von der Erstausstrahlung an bis 2017 moderierte der Komiker Oliver Pocher die Sendung. Damals waren sowohl prominente, als auch nicht-prominente Kandidaten mit von der Partie. Show- und Sportreporter Frank Buschmann - oder auch "Buschi" genannt - übernahm 2017 dann Pochers Aufgabe und moderierte "5 gegen Jauch" im Kampf gegen nicht-prominente Teilnehmer. Seit Ende 2019 ist Oliver Pocher aber wieder zurück und führt Kandidaten und Zuschauer mit Witz und Biss durch die Wissens-Show.

Seit 1998 ist der gebürtige Hannoveraner immer wieder im Fernsehen zu sehen. Obwohl sein Karriere-Start - in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer wurde Oliver Pocher vom Publikum ausgepfiffen - nicht so gut lief, arbeitete sich der heute 43-jährige über die Jahre hin immer weiter nach oben. Mit dabei waren unter anderem Auftritte bei "Sternenfänger" und mehrere eigene Sendungen wie "Alles Pocher,... oder was?", "Rent a Pocher" und "Schmidt & Pocher im Ersten".

Oliver Pocher ist privat ein echter Familienmensch. Ab 2002 war der Komiker zwei Jahre lang mit Moderatorin Annemarie Warnkross - heute Carpendale -, und von 2005 bis 2009 mit dem Model Monica Ivancan liiert. Mit dem deutschen Model Sandy Meyer-Wölden, mit der er drei Jahre lang verheiratet war, hat der 43-jährige eine gemeinsame Tochter und zwei Zwillingssöhne. Seit 2016 ist er nun aber wieder in festen Händen. Mit Ehefrau Amira hat Oliver Pocher zwei gemeinsame Söhne.

"5 gegen Jauch": Übertragung im TV und Stream

"5 gegen Jauch" wird an den oben genannten drei Terminen bei RTL ausgestrahlt. Sollten Sie diese verpassen gibt es pro Folge einen Nachholtermin. Die Wiederholungen sind ebenfalls bei RTL zu sehen.

Das sind die Wiederholungstermine: