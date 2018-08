50. Geburtstag: Sängerin Anastacia hat Grund zum Feiern

vor 55 Min.

Anastacia beeindruckt nicht nur mit ihrer souligen Stimme - sondern auch mit dem Kampf gegen den Krebs. Zuletzt hörte man wenig von der Sängerin. Bald wird sie 50 Jahre alt.

Von Sandra Liermann

In den vergangenen Jahren ist es ruhig geworden um Anastacia, die griechisch-stämmige US-Sängerin, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Im März schaffte sie es kurzzeitig wieder in die Schlagzeilen - allerdings nicht mit ihrer "Evolution"-Tour, die sie im Frühjahr und Sommer durch ganz Europa führte, sondern mit ihrem Po. Selbigen entblößte sie bei einer artistischen Choreographie im italienischen "Let's Dance"-Pendant. Zwar saß die Choreographie, wie ein von ihr veröffentlichtes Probenvideo auf Instagram zeigte. Doch das rote Fransenkleid, in dem sie bei "Ballando con le Stelle" auftrat, war etwas knapp bemessen.

Ein Beitrag geteilt von Anastacia (@anastaciamusic) am Mär 26, 2018 um 12:31 PDT

Dass die nur 1,57 Meter große Sängerin im Alter von 50 Jahren noch so fit sein würde, war vor einigen Jahren nicht abzusehen. Im Januar 2003 erschüttert Anastacia die Musikwelt, als sie bestätigt, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Sie legt alle musikalischen Aktivitäten auf Eis, unterzieht sich einer Operation und einer Chemotherapie. Die frühzeitige Erkennung gepaart mit Anastacias lebensbejahenden Einstellung tragen dazu bei, dass die Sängerin die Krankheit in Rekordzeit von sechs Monaten besiegt - und anschließend auf die Bühne zurückkehrt.

Sie selbst sagt über die Zeit ihrer Erkrankung: "Ich konnte nicht sprechen, nicht denken und litt viele Qualen. Es war wirklich hart! Dennoch sehe ich immer die positiven Seiten. Ich muss das Leben einfach durch eine rosarote Brille sehen, auch wenn mein Blick in den vergangenen Monaten empfindlich getrübt wurde." Apropos rosarote Brille: Trat die Sängerin zu Beginn ihrer Karriere fast ausschließlich mit getönten Brillen auf, verzichtete sie nach ihrer Krebserkrankung weitestgehend auf dieses Accessoire.

Das musikalische Talent wird Anastacia schon in die Wiege gelegt

Ihr musikalisches Talent ist Anastacia schon in die Wiege gelegt worden. Am 17. September kommt die Tochter eines Sängers und einer Broadway-Schauspielerin als Anastacia Lyn Newkirk, so ihr vollständiger Name, in Chicago zur Welt. Sie ist das mittlere von drei Kindern. Nach der Scheidung ihrer Eltern zieht sie mit ihrer Mutter und den Geschwistern nach New York. Angespornt durch den musikalischen Background ihrer Familie fängt Anastacia schon früh an, sich für Tanz und Musik zu interessieren. Schon in jungen Jahren wird sie als Background-Tänzerin für diverse Musikvideos gebucht. So auch im Jahr 1988 für das Video "Get Up Everybody" der band Salt'n'Pepa. Im Video ist die Sängerin ab Minute 0:42 zu sehen (blonde Frau links).

"Aber klar ist, dass sich eine Lady, die ein Gesangsvolumen aufweist, das man eher einer dicken, schwarzen Mama zuordnen würde, nicht mit Background-Schubidu und gelegentlichen Tanzeinlagen abspeisen lässt", schreibt das Musikportal laut.de. Neben ihrer Ausbildung zu Frisörin jobbt sie als Studiosängerin für Künstler wie Jamie Foxx und versucht, mit selbstgeschriebenen Songs einen Plattenvertrag zu ergattern. Doch sie will sich in ihrer künstlerischen Freiheit nicht einschränken lassen und lehnt Ratschläge von Produzenten ab, die sie "entweder zur neuen Hip Hop-Queen machen oder ihren Gesangstil ändern wollen", heißt es auf laut.de.

1998 nimmt sie an einem Gesangswettbewerb von MTV teil und kommt unter die letzten zehn Bewerberinnen. Zwar geht sie nicht als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor, doch ihre Performance beeindruckt letztendlich fast jeden, der im Musikbusiness etwas zu melden hat. Und so kann sie sich schließlich aussuchen, bei welchem Majorlabel sie einen Vertrag unterschreibt. Sie entscheidet sich für Sony und stürmt im Jahr 2000 mit ihrer Single "I'm Outta Love" die Charts. Ihr Debütalbum "Not That Kind" erreicht die Top Ten in acht Ländern in Europa und Fernost. Im März 2001 gewinnt sie dafür den Echo in der Kategorie "Best International Newcomer".

Anastacias typische Mischung aus Soul, Pop und Rock verkauft sich millionenfach

Die für sie typische Mischung aus Soul, Pop und Rock, die Anastacia selbst als "Sprock Music" bezeichnet, verkauft sich millionenfach und sammelt eine Unmenge an Preisen - vor und nach ihrer Krebserkrankung. Ihr Album "Anastacia", das sie 2004 nach ihrer Erkrankung herausbringt, klettert in Deutschland auf Platz 1 der Charts und bleibt dort sieben Wochen lang - wohl nicht zuletzt wegen ihres Hits "Left Outside Alone".

Zwar ist Anastacia in den USA geboren, den großen Durchbruch hat sie dort aber nie geschafft - obwohl ihre dunkle Soulstimme und ihre Songs eigentlich eine gute Voraussetzung bieten. Die höchste Platzierung in den US-amerikanischen Billboard-Charts gelingt mit ihrer Debütsingle "I'm Outta Love": Platz 92.

Die Hochphase ihrer Karriere hat Anastacia in den frühen 2000ern. Mittlerweile ist es ruhiger geworden um die Sängerin. 2005 versucht sie sich als Moderatorin einer MTV-Casting-Show. Nach der Veröffentlichung ihres Greatest Hits-Albums kehrt sie Anfang 2006 kurzzeitig mit ihrem Duett "I Belong to You" mit Eros Ramazzotti zurück an die Chartspitze. Sie bringt ein eigenes Parfüm und mit der Marke s.Oliver eine Modekollektion auf den Markt, einige Jahre später designt sie Kleidung für die Discounter-Kette Aldi. Im Frühjahr 2007 heiratet Anastacia ihren Leibwächter Wayne Newton, von dem sie sich drei Jahre später wieder scheiden lässt.

2013 kehrt bei Anastacia der Brustkrebs zurück

Anfang 2013 muss Anastacia ihre geplante Europatournee absagen. Der Brustkrebs ist zurückgekehrt, erneut muss sie sich Operationen und einer Therapie unterziehen. Inzwischen hat sie bekanntgegeben, sich einer beidseitigen Mastektomie - also der Entfernung von Brustgewebe - unterzogen zu haben. Ihre Narben zeigt sie erstmals im November 2016. Für das Magazin Fault posiert sie nackt. Die dunklen Striche an ihren Rippen sind erst bei genauerem Hinsehen als OP-Narben zu erkennen.

Dieser Schritt erfordert zwar viel Mut, gibt ihr aber gleichzeitig die Kontrolle wieder. Sie möchte an den Strand gehen können, ohne Angst vor Paparazzi haben zu müssen, erklärt sie. Zwar habe die Behandlung samt Operation viel von ihrer Weiblichkeit genommen - dafür schämen will sie sich aber nicht.

Übrigens, fast wäre dieser Text hier erst in einigen Jahren geschrieben worden. Erst im August 2008 verrät Anastacia ihr wahres Alter: Bis dahin gibt sie gegenüber Medien 1973 als ihr Geburtsjahr an. Ihren 50. Geburtstag hätte sie dann nicht 2018 feiern können - sondern erst in fünf Jahren.

