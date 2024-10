50 lustige Halloween-Sprüche für Kinder und Erwachsene

„Frohe Weihnachten“ und „Frohe Ostern“ sind bekannt, doch was sagt man eigentlich zu Halloween? In den USA zum Beispiel heißt es am 31. Oktober „Happy Halloween". Sie können deshalb ruhig ein „Frohes Halloween" wünschen. Falls Sie aber lieber mit Halloween-Sprüchen Gruselstimmung verbreiten wollen, können Sie unsere 50 Vorschläge nutzen. Wir haben Ihnen Halloween-Sprüche für Kinder und lustige Sprüche für Erwachsene zum Versenden auf WhatsApp zusammengestellt. Außerdem finden Sie Sprüche für die Einladung zur Halloween-Party.

In Deutschland gehen immer mehr Kinder an Halloween auf die Jagd nach Süßigkeiten. Wir haben Ihnen hier zehn Sprüche aus eigener Feder für die Haustür zusammengestellt:

Drei unserer Lieblings-Sprüche finden Sie hier zum Ausdrucken oder Verschicken:

Auch als Erwachsener kann man sich dem Halloween-Spaß hingeben – wer Sie vom Gegenteil überzeugen will, sollte einfach mit einem kleinen Halloween-Snack zum Schweigen gebracht werden. In den USA gehen Erwachsene sogar "trick-or-treating" in ihrer Nachbarschaft. In Deutschland ist das aber weniger üblich. Falls Sie trotzdem Halloween-Stimmung verbreiten wollen, versuchen Sie es mit diesen englischen Sprüchen:

I witch you a Happy Halloween

Ghostly Greetings!

Have a fang-tastic night

What do you get when you divide the circumference of your jack-o’-lantern by its diameter? – Pumpkin Pi

What is a ghost’s favorite dessert? – Boo-berry pie with ice scream!

Why didn’t the skeleton go to the Halloween party? – Because he had no body to go with!

Why do demons and ghouls always hang out together? – Because demons are a ghoul’s best friend.

Know why mummies never reveal their true age? – ‘Cause they like to keep it under wraps.

How can you tell if a vampire has a cold? – Because of the coffin!