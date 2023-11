Obdachloser nach Angriff in Darmstadt gestorben

Zwei Jugendliche rauben Mittwochnacht einen Obdachlosen auf dem Luisenplatz aus und verprügeln ihn. Der 57-Jährige ist an den Folgen der Attacke gestorben.

Nach einem gewaltvollen Übergriff auf einen 57-jährigen Obdachlosen auf dem Darmstädter Luisenplatz ist dieser laut Polizei am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben. Der mutmaßliche Täter, ein 15-jähriger Jugendlicher, sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilte, sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2.15 Uhr zwei 15- und 18-jährige Brüder aus Roßdorf in einer Wartehalle auf dem Darmstädter Luisenplatz den Obdachlosen attackiert haben. Dabei entwendeten sie seine Geldbörse. Anschließend soll der 15-Jährige mit zahlreichen Tritten und Schlägen den 57-jährigen Mann lebensgefährlich verletzt haben. Die beiden Jugendlichen wurden noch am Tatort festgenommen.

57-jähriger Obdachloser stirbt nach Schlägen und Tritten eines Jugendlichen

Der jüngere Bruder wurde laut Polizei wegen des Verdachts des Raubes und versuchtem Mord in Untersuchungshaft geschickt. Der 18-Jährige wurde bereits am Mittwoch aus dem Gewahrsam entlassen. Ihm konnte eine Beteiligung an dem versuchten Tötungsdelikt nicht nachweislich zugeordnet werden. Weitere Einzelheiten zum mutmaßlichen Täter und dem Tathergang nennen die Ermittler aus Gründen des Jugendschutzes nicht.

