Tödlicher Frontalzusammenstoß in Mittelhessen

Bei einem Frontalzusammenstoß im mittelhessischen Hungen ist ein 59 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte nach ersten Ermittlungen ein 38-Jähriger auf der Landesstraße 3007 mit seinem Wagen ein Auto überholen. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Am Steuer saß der 59-Jährige, der den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle starb. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ließ die Fahrzeuge sicherstellen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Frontalzusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis