Bund will wohl chinesische Technologie in Mobilfunknetzen einschränken

Die Bundesregierung will offenbar Komponenten von chinesischen Herstellern beim Ausbau der 5G-Mobilfunknetze untersagen. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Deutschland ist beim Ausbau des Mobilfunkstandards 5G bekanntlich kein Vorreiter, treibt diesen allerdings mittlerweile konsequent voran. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Komponenten von chinesischen Herstellern. Allen voran von Huawei und ZTE. Die Bundesregierung will den Einfluss der chinesischen Technologien in den 5G-Mobilfunknetzen nun aber offenbar beschränken. Das berichten mehrere Medien wie Zeit und Handelsblatt übereinstimmend. Demnach könnte bereits im Sommer eine Untersagung ausgesprochen werden. Die Ampel soll sich über eine solche einig sein, ein offizielles Statement aus der Bundesregierung gibt es aber noch nicht.

Ausbau von 5G-Mobilfunknetz in Deutschland: Spionage-Gefahr bei Technologie aus China?

Für deutsche Netzbetreiber hätte eine derartige Entscheidung der Bundesregierung erhebliche Konsequenzen. Unternehmen wie Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica müssten bereits verbeute Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE aus den Anlagen entfernen. Und zwar aus allen, die zur kritischen Infrastruktur zählen. Die erheblichen Kosten, welche dadurch entstehen, sollen laut den berichten von den Konzernen selbst getragen werden.

Deutschland wird schon längere Zeit von den USA vor einer Beteiligung von Huawei am deutschen Mobilfunknetz gewarnt. Die Netztechnik von Huawei und ZTE wurde bereits aus den Märkten in den USA und Kanada ausgeschlossen. In den USA spielt dabei die Befürchtung eine Rolle, dass China über die 5G-Technik von Huawei und Co. Spionage betreiben könnte. Der chinesische Konzern wies diese Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurück.

Deutschland: China-Technologie soll wegen Marktmacht aus Mobilfunknetzen verbannt werden

Ein möglicher Datenabfluss soll in der Bundesregierung allerdings keine Hauptrolle bei der Entscheidung spielen. Vielmehr geht es um die aktuell extreme Marktmacht von chinesischen Anbietern in diesem Bereich. Beim Ausbau für das 5G-Netz wurden allein rund 100 Einzelkomponenten von Herstellern aus China genehmigt.

Es wird dabei befürchtet, dass eine gezielte Abschaltung des deutschen Netzes möglich wäre. Beispielsweise, um Druck auf politische Entscheidungen auszuüben. Auch der Zugriff durch den chinesischen Geheimdienst auf Deutschland Mobilfunknetze macht der Bundesregierung offenbar Sorgen.

5G-Mobilfunknetz: Würde Verbot von Technologie aus China für Zerwürfnis sorgen?

In Deutschland wurde ein Huawei-Verbot beim Ausbau des 5G-Netzes 2019 offenbar durch das Kanzleramt verhindert. Das berichtete Handelsblatt. Demnach fürchtete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Zerwürfnis mit China. Tatsächlich könnte ein Verbot nun für politische Spannungen zwischen China und Deutschland sorgen.

Ein solches dürfte aber hohe Hürden haben. Es müssten die Sicherheit der Bundesrepublik oder die öffentliche Ordnung durch den Einsatz bedroht sein.