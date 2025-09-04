Vor 60 Jahren wurden die Lottozahlen zum ersten Mal im Fernsehen gezogen

Es war das Jahr, als Franz Beckenbauer sein Länderspieldebüt gab, Ludwig Erhard bei den Bundestagswahlen als Kanzler bestätigt wurde und in den USA der Bürgerrechtler Malcolm X einem Attentat zum Opfer fiel. Auch das Fernsehen schrieb 1965 Geschichte: Zum ersten Mal wurde die Ziehung der Lottozahlen live übertragen. Vor 60 Jahren, am 4. September 1965, hatte die Sendung Premiere – präsentiert von Karin Dinslage, der ersten „Lottofee“ im deutschen Fernsehen. Jahrzehntelang lockte die Show mit den 49 weißen Kugeln jedes Wochenende zwischen vier und fünf Millionen Zuschauer vor den Bildschirm, der bürokratische Satz „Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt“ wurde zum Kult.

Karin Tietze-Ludwig ist lange das Gesicht der Sendung

Eine gefühlte Ewigkeit lang war Karin Tietze-Ludwig, die zweite deutsche Lottofee, das Gesicht der Sendung: Sie verkündete von 1967 bis 1998 die Glückszahlen, natürlich immer ohne Gewähr, bis sie von Franziska Reichenbacher abgelöst wurde. 2013 hieß es dann wegen sinkender Einschaltquoten: bye-bye Ziehungsgerät. Die zehnminütige Live-Übertragung wurde aus dem Programm gekegelt, seitdem verkündet Reichenbacher kurz vor der „Tagesschau“ nur noch die im Vorfeld ermittelten Gewinnzahlen, in drei Minuten ist alles vorbei. Die 57-Jährige trauert dem TV-Klassiker ein bisschen hinterher: „Das war immer sehr schön, so nah dran zu sein, dem Ziehen zuzusehen, als würde man beim Walten des Schicksals zuschauen. Das hatte eine gewisse Magie“, sagte sie in einem Interview.

Karin Tietze-Ludwig präsentiert auf diesem Archivfoto vom Mai 1978 in Frankfurt die Lottozahlen noch „per Hand". Eigentlich wollte sie Stewardess werden. Doch dann bewarb sie sich beim Hessischen Rundfunk und wurde zu einer der bekanntesten Frauen des deutschen Fernsehens. Karin Tietze-Ludwig war mehr als 30 Jahre Deutschlands Lottofee. Foto: Dpa-Archivfoto vom Mai 1978

Zum unverwechselbaren Charme der 1965 (selbstverständlich noch in schwarz-weiß) gestarteten Show mit den Top-Einschaltquoten gehörte früher ihr hochoffizieller Charakter: Es ging um viel Geld, also musste selbstverständlich alles seine Ordnung haben. Ein mehrköpfiges Team legte die Kugeln in die Lostrommel ein, steuerte die Geräte und überwachte den Ablauf. Sogar wie oft sich die Trommel drehte, wurde vor jeder Sendung neu entschieden. Der Satz mit dem Aufsichtsbeamten und dem ordnungsgemäßen Zustand des Geräts wurde übrigens ab 1986 nicht mehr regelmäßig gesagt.

Erster deutscher Lottomillionär ist Bauarbeiter Willi Strauch

Das „6 aus 49“, die bis zum heutigen Tag bekannteste deutsche Lotterie, gibt es aber schon seit 1955. Eingeführt vom so genannten Deutschen Lottoblock mit den Ländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Am 9. Oktober 1955 zog die damals zwölfjährige Hamburgerin Elvira Hahn, ein Waisenkind, die ersten Lottozahlen überhaupt – damals noch nicht in einem Fernsehstudio, sondern im Hamburger Hotel Mau. Sechs Richtige hatte am ersten Ziehungstag noch kein Spieler, erst am 13. November 1955 gab es gleich drei Glückliche, die richtig getippt hatten und jeweils knapp 60.000 Mark kassierten. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Monatsgehalt eines Arbeiters betrug 1955 etwa 346 Mark. Erster deutscher Lottomillionär wurde am 2. September 1956 der Bauerarbeiter Willi Strauch aus Aachen, der seine Eindrücke danach in einem Interview völlig überwältigt schilderte: „Es ist so als ob man erdrückt würde. Keine Luft kriegen würde. Ich weiß auch nicht.“

Lottospielen wurde dann schnell enorm populär. Ein Redakteur des Hessischen Rundfunks hatte deshalb die Idee, die Ziehung der Glückszahlen im Fernsehen zu übertragen – schließlich waren die Ergebnisse anders als heutzutage nicht einfach per Klick verfügbar. Die gezogenen Zahlen wurden zunächst mit nummerierten Holzklötzchen auf dem Studiotisch gezeigt, bis 1986 moderne Anzeigetafeln aufkamen. Die Lottokugeln sahen übrigens nicht nur aus wie Tischtennisbälle, sie waren es auch – allerdings extra lackiert und beschriftet, vom Eichamt kontrolliert und gewogen. Unter der Woche lagerten die Kugeln in einem Tresor der zuständigen hessischen Lottogesellschaft, vor jeder Ziehung wurden sie sorgsam wie rohe Eier in einem Koffer ins Studio transportiert.

Die klassische Lotto-Ziehung am späten Samstagabend ist schon Geschichte. Unser Bild zeigt „Lottofee" Franziska Reichenbacher. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Trotz aller Akribie blieb das Bällespektakel aber nicht von Pannen verschont. 2013 geschah das Undenkbare: Zwei der 49 Kugeln blieben im Gerät stecken und fielen nicht in die Trommel, der Fehler wurde erst später bemerkt. Die Ziehung wurde für ungültig erklärt und musste wiederholt werden. Und erst vor wenigen Tagen gab es erneut ein Malheur: Weil bei der Ziehung der Superzahl Probleme auftauchten – unter anderem verkanteten sich zwei Kugeln in der Lostrommel statt in die vorgesehene Öffnung zu fallen – musste eine Ersatzmaschine zum Einsatz kommen.

Die am häufigsten gezogene Zahl ist die 6

Übrigens ist die 6 die am häufigsten gezogene Zahl beim „6 aus 49“, Schlusslicht ist die 45. Die Chance auf sechs Richtige ist bekanntlich gering, sie liegt bei etwa eins zu 15,5 Millionen, mit Superzahl ist sie sogar noch deutlich niedriger. Warum trotzdem nach wie vor so viele Menschen regelmäßig ihren Tippschein ausfüllen? Glücksfee Franziska Reichenbacher hat die Antwort: „Lotto ist ein Spiel mit der Vorstellung: Es könnte doch auch mal mich treffen.“