vor 34 Min.

600 Mallorca-Urlauber müssen Hotel wegen Brand verlassen

Am Strand von El Arenal auf Mallorca: Im Hotel Whala Beach an der Playa de Palma ist hier am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist unklar.

Wegen eines Brands in einem Hotel in El Arenal sind vorübergehend 600 Urlauber in Sicherheit gebracht worden. Einige erlitten Verbrennungen und Rauchvergiftungen.

Weil ein Hotel in der mallorquinischen Touristenhochburg El Arenal gebrannt hat, mussten 600 Gäste vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Wie die Zeitung Diario de Mallorca berichtet, mussten die Rettungssanitäter rund 30 Personen behandeln, die Rauch eingeatmet hatten. Sechs weitere wurden mit leichten Verletzungen und Verbrennungen ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallora gebracht.

Brand in einem Hotel in El Arenal auf Mallorca: Ursache noch unklar

Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache am frühen Morgen in einem Zimmer im Hotel Whala Beach an der Playa de Palma ausgebrochen und habe wegen starker Rauchentwicklung erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden können, schildert die mallorquinische Zeitung Ultima Hora. (dpa)

