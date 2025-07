Ein Hoch aufs Sommerloch!

Was waren das für Zeiten, als es ein richtig-echtes Sommerloch gab! Eine Konstante im Jahresverlauf: Frühling, Sommerloch, Herbst und Winter. Wenn sich die Politik und der Nachbar in den Urlaub verabschiedeten und Ruhe einkehrte, begannen allerlei Tiere, allerlei Tierisches zu tun. Kaiman Sammy tauchte in einem Baggersee bei Dormagen ab und Reporter tauchten auf. Petra, ein Schwarzschwan, verliebte sich in ein weißes, schwanenförmiges Tretboot und Reporter verliebten sich mit. Schnappschildkröte Lotti schnappte im Oggenrieder Weiher zu, angeblich, und Reporter bekamen Schnappatmung.

Gut, dass Daniel Düsentrieb einen genialen Plan hat

Das Sommerloch war, obwohl von löchriger Beschaffenheit, fassbar. Anders als die täglichen Krisen, Kriege, Katastrophen. Das Sommerloch, genauer: dessen Befüllung, unterhielt und lenkte ab. Was der wilde Wels, der kürzlich im Brombachsee Badegäste biss, zwar auch vermochte. Nur: Harmlos war er nicht; ein Happy End war ihm ebenfalls nicht beschieden. Er landete auf dem Teller – im Gasthof „Zum Goldenen Lamm“. Wirklich wahr! Und eigentlich Stoff für eine Geschichte in einem „Lustigen Taschenbuch“, in dessen erster Ausgabe von 1967 Disney-Erpel Donald Duck ja dem „Kolumbusfalter“ nachjagte.

An diesem Dienstag erscheint die 600. Ausgabe der Comic-Reihe (Egmont Ehapa Media, 250 Seiten, 8,99 Euro), mit der Titelgeschichte „Das schwarze (Sommer)loch“. Und so ein Sommerloch hat die Welt, genauer: Entenhausen, noch nicht gesehen. Gut, dass Daniel Düsentrieb den genialen Plan verfolgt, ein zweites schwarzes Loch zu schaffen, das das erste davon abhält, alles zu verschlingen. Wie die Gäste im „Lamm“ den Wels, der „sehr lecker“ geschmeckt habe. Besser trafen es da Sammy, Petra und Lotti. Der Kaiman starb mit 24 friedlich auf einer Alligator-Farm. Die Schwänin wurde Buch- und TV-Star und bekam ein Junges, das mit einer Ente zusammen gewesen sein soll. Und Lotti, die man nie fand, wurde als Skulptur verewigt.