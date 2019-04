vor 16 Min.

61 Jahre alte Großmutter bringt Enkeltochter zur Welt

Um einem homosexuellen Paar seinen Kinderwunsch zu erfüllen, spendete die Tante des Neugeborenen ihre Eizellen. Ausgetragen wurde das Baby von der Großmutter.

Es gibt Familienkonstellationen, die sind so kompliziert, dass man sie erst nach längerem Nachdenken versteht. So auch bei einer Familie in Nebraska: Da sind die beiden Väter, Matthew Eledge und Elliot Dougherty, und ihre gerade einmal eine Woche alte Tochter Uma Louise.

Kompliziert wird es, wenn man nach der Mutter fragt. Denn bei seinem Kinderwunsch hat das homosexuelle Paar Hilfe aus der eigenen Familie bekommen. Doughertys Schwester Lea Yribe - also eigentlich die Tante des Babys - spendete ihre Eizellen. Und Eledges Mutter Cecile Reynek Eledge brachte ihre eigene Enkeltochter am 25. März zur Welt.

Cecile Reynek Eledge zweifelte nie an ihrem Entschluss

Die 61-Jährige habe ihrem Sohn selbst vorgeschlagen, das Baby auszutragen und nie an ihrem Entschluss gezweifelt, sagte sie dem Fernsehsender NBC: "Ich war einfach so aufgeregt, Teil ihres Abenteuers zu sein." Ihr Sohn sei zunächst skeptisch gewesen.

Cecile Eledge lächelt, nachdem sie ihr Enkelkind Uma im Nebraska Medical Center zur Welt gebracht hat. Bild: Ariel Panowicz, dpa

Aus medizinischer Sicht habe allerdings nichts dagegen gesprochen, dass Cecile Reynek Eledge in ihrem Alter noch ein Baby austrage. Darüber hinaus habe sich das homosexuelle Paar nicht an eine Leihmutter-Agentur wenden wollen: "Nebraska ist etwas konservativ und wir zögerten, Agenturen in unsere Suche einzubinden. Wir hatten Sorge, dass uns als homosexuelles Paar etwas im Weg stehen könnte."

Die Väter erreichten viele kritische Reaktionen

Nach der geglückten Geburt sprachen die beiden Väter ihre Dankbarkeit aus: "Es ist eine Ehre, diese beiden Frauen in unserem Leben zu haben."

Elliot Dougherty (r.) sitzt neben seinem Mann Matthew Eledge und hält die gemeinsame Tochter Uma nach ihrer Geburt im Nebraska Medical Center. Bild: Ariel Panowicz, dpa

Sie hätten bereits viele kritische Reaktionen auf Uma Louises unkonventionelle Herkunft bekommen. Darauf angesprochen, wie es seiner Tochter einmal erklären möchte, wie sie auf die Welt kam, hat das Paar bereits eine Antwort parat: "Tante Lea hat ein Stück von sich abgegeben. Sie spendete den Lebenssamen und ihre Großmutter bereitete den liebevollen Garten für sie, um zu blühen." (AZ)

