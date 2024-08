Flugzeug stürzt in Brasilien ab – Alle 61 Insassen sterben

In Brasilien sind bei einem Flugzeugabsturz am Freitag 61 Menschen gestorben. Das berichteten brasilianische Medien. Der Flieger der brasilianischen Fluggesellschaft Veopass war von Cascavel im Süden Brasiliens nach São Paulo unterwegs. Kurz vor dem Zielort stürzte es in der Stadt Vinhedo in ein Wohnhaus. Niemand überlebte. In dem Wohnhaus waren offenbar Menschen, die jedoch unverletzt blieben.

Was ist der Grund für den Flugzeugabsturz in Brasilien?

Die Ermittlungen zu dem Flugzeugabsturz haben bereits begonnen. Die brasilianische Luftwaffe fand in Vinhedo die Blackbox des Flugzeugs, die die Flugdaten speichert. Ein Grund für den Absturz könnte das Wetter gewesen sein. Meteorologischen Daten lassen auf Luftturbulenzen und Gewitter zum Unfallzeitpunkt schließen. Die Behörde untersuchen jedoch auch, ob es technische Probleme gab oder die Piloten einen Fehler gemacht hatten.

Experten vermuten laut brasilianischen Medien, dass das Wetter ein Strömungsabriss verursachte. Das bedeutet, dass das Flugzeug seinen Auftrieb verliert. Anlass für die Vermutung ist die Art und Weise, wie das Flugzeug abgestürzt ist: es fiel senkrecht und drehte sich dabei um die eigene Achse. Ein Strömungsabriss kann zum Beispiel eintreten, wenn sich auf den Tragflächen Eis bildet. Der Geschäftsführer von Voepass, Eduardo Busch, schloss das nicht aus. Er betonte jedoch: „Das Flugzeug war zum Zeitpunkt des Starts zu 100 Prozent einsatzbereit.“ Erfahrene Piloten hätten die Maschine gelenkt.

Drei Tage Staatstrauer in Brasilien nach Flugzeugabsturz

In Brasilien findet auf Anordnung des Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva eine dreitägige Staatstrauer statt. Das Unglück weckt bei vielen die Erinnerung an den Absturz vom 28. November 2016. Damals stürzte das Flugzeug eines brasiliansichen Fußballclubs ab, das auf dem Weg zu einem Fußballspiel nach Medellín in Kolumbien war.

Das abgestürzte Flugzeug war ein Turboprop-Passagierflugzeug vom Typ ATR 72. Das Modell ist ein Schulterdecker des französisch-italienischen Konsortiums Avions de Transport Régional.