vor 18 Min.

68 Verletzte bei Feuer auf Campingplatz

Schock für Nordsee-Camper: Wegen eines Brands auf einem Getreidefeld musste ein niedersächsischer Campingplatz evakuiert werden. 68 Menschen wurden verletzt.

Auf einem Campingplatz an der Nordseeküste sind 68 Gäste durch giftiges Rauchgas verletzt worden. Auf einem Getreidefeld in der Nähe war am späten Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Die Rettungskräfte, die mit rund 200 Mann an den Kransburger See in Niedersachsen fuhren, leiteten angesichts dichter Rauchwolken und lodernder Flammen sofort eine Teilevakuierung ein. Zum Zeitpunkt der Feuers befanden sich rund 1800 Gäste auf dem gut besuchten Campingplatz. Nach der Evakuierung von etwa 300 Personen hatte die Feuerwehr den Brand allerdings bereits unter Kontrolle.

Brand in Kransburg: Freiwillige Feuerwehr setzt Drohne ein

Notärzte und Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten - sieben von ihnen kamen in die Klinik. Bis zum Eintreffen eines Polizeihubschraubers setzte eine der beteiligten Freiwilligen Feuerwehren eine Drohne zur Aufklärung ein.

Verursacht wurde der Brand vermutlich bei Erntearbeiten. Polizisten beschlagnahmten am Abend einen Mähdrescher. (dpa)

