"7 Töchter": "Ich wurde gemobbt" - Cheyenne Ochsenknecht erzählt

Bei "7 Töchter" erzählen prominente Töchter über ihre Kindheit mit berühmtem Nachnamen. Gastgeberin der Vox-Sendung ist Laura Karasek.

In Folge 1 von "7 Töchter" standen Cheyenne Ochsenknecht und Lili Paul Roncalli im Mittelpunkt. Vor allem Cheyenne litt teilweise unter ihrer Kindheit mit dem allseits bekannten Nachnamen Ochsenknecht. In der Schule wurde die 19-Jährige sogar gemobbt. Bei einem Mitschüler musste selbst ihre Mutter eingreifen. "Er hat uns bespuckt, das war richtig schlimm", erzählte Cheyenne in Folge 1 von "7 Töchter". Sie habe das Verhalten ihrer Mitschüler damals nicht nachvollziehen können. Folge 2 von "7 Töchter" läuft am 16.7.2019 auf Vox.

Ähnlich wie beim Format "6 Mütter" gibt es eine Gastgeberin: Laura Karasek, Tochter des verstorbenen Literaturkritikers Hellmuth Karasek, empfängt die weiteren Töchter.

"7 Töchter": Die Promi-Töchter im Überblick

Gastgeberin Laura Karasek (36) ist als Rechtsanwältin und Schriftstellerin tätig. (Vater: Hellmuth Karasek)

Lilith Becker (18) gehört zu einer großen Schauspielerfamilie und ist selbst als Schauspielerin tätig. (Vater: Ben Becker)

Lili Paul Roncalli (20) arbeitet als Artistin im Circus Roncalli und soll bald die Nachfolgerin ihres Vaters werden. (Vater: "Circus Roncalli"-Chef Bernhard Paul)

Elena Carrière (22) ist international als Model tätig und hat auf Instagram fast 500.000 Follower. (Vater: Mathieu Carrière)

Louisa Beyers (30) ist Influencerin und hat sich einen Namen als Modebloggerin gemacht. (Vater: Sänger Nino de Angelo)

Caroline Bosbach (29) hat Wirtschaftskommunikation studiert und noch zwei jüngere Schwestern. (Vater: CDU-Politiker Wolfgang Bosbach)

Cheyenne Ochsenknecht (18) ist das jüngste Kind von Uwe und Natascha Ochsenknecht. Auch ihre Brüder Wilson Gonzales und Jimi-Blue sind bekannt. Sie arbeitet als Model. (Vater: Uwe Ochsenknecht)

Bei "7 Töchter" erzählen die Gäste in prominenter Runde

Bei einem gemeinsamen Treffen schauen sich die "7 Töchter" Ausschnitte aus Porträts ihres Alltags an. "Dabei tauschen sich die Töchter über ihr Leben aus, entdecken Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede", hieß es. Produziert wird die Reihe von der 99pro media GmbH.

Bei "6 Mütter" sprach Jessica Stockmann über private Angelegenheiten wie den Tod ihres ersten Freundes Michael Westphal. Es bleibt abzuwarten was sich die Promi-Töchter zu erzählen haben. Die erste Folge der Doku erschien am 9.7.2019. (AZ, dpa)

