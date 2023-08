Andreas Kieling vor dem Start aus Show "7 vs. Wild" geworfen

Dokumentarfilmer Andreas Kieling sollte an der Show "7 vs. Wild" teilnehmen. Er war sogar schon mit den anderen Kandidaten in Kanada. Doch dann kam alles anders.

Die dritte Staffel der Survival-Show "7 vs. Wild" ist abgedreht. Die Kandidaten mussten in Zweierteams 14 Tage in der Wildnis Kanadas überstehen. Jetzt ist klar, dass einer der angekündigten Teilnehmer gar nicht dabei war. Andreas Kieling wurde noch vor Beginn der Show rausgeschmissen. Der 63-Jährige ist Anfang August noch mit den anderen Kandidaten nach British Columbia gereist. Doch bei "7 vs. Wild" wird man den "bekanntesten Tierfilmer Deutschlands", als welchen Show-Erfinder Fritz Meinecke ihn angekündigt hatte, nicht sehen.

"7 vs. Wild": Andreas Kieling nach Vorfall mit Ann-Kathrin Bendixen ausgeschlossen

"Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der 3. Staffel von '7 vs. Wild' teilnehmen zu lassen", heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite der Show. Es handle sich um eine Grenzüberschreitung, die die Macher von "7 vs. Wild" nicht tolerieren könnten und wollten. Was genau passiert ist, darauf wird in der Instagram-Story nicht eingegangen.

Bendixen selbst äußerte sich ebenfalls auf Instagram zu dem Vorfall mit dem 63-Jährigen. "Es handelte sich um eine für mich sehr unangenehme Grenzüberschreitung", schreibt sie. Kieling habe sich bei ihr entschuldigt. Damit sei das Thema für sie aktuell abgehakt. Kieling selbst hat sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

"7 vs. Wild": Jan Lange als Ersatz für Andreas Kieling dabei

Eigentlich sollte Kieling gemeinsam in einem Team mit TV-Star, Sänger und Extremsportler Joey Kelly antreten. Für den Dokumentarfilmer ist nun der Parkour-Athlet Jan Lange eingesprungen, der als Ersatzkandidat bereits mit nach Kanada gereist war.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wann genau die dritte Staffel von "7 vs. Wild" ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Was bereits bekannt ist: Sie wird wieder kostenlos über YouTube abrufbar sein. Eine Änderung gegenüber der 1. und 2. Staffel wird es aber geben: In Zukunft werden die Folgen auf einem eigenen "7 vs. Wild"-Kanal hochgeladen und nicht wie zuvor auf dem Channel von Fritz Meinecke.

Lesen Sie dazu auch