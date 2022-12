"7 vs. Wild": Nova ist raus - und nennt den Grund

An Tag vier der Challenge ist es für die erste Kandidatin von "7 vs. Wild" vorbei. Was war der Grund für den tränenreichen Abschied von Starlet Nova in Folge 9?

Der vierte Tag der Youtube-Survival-Challenge "7 vs. Wild" ist von Tropfen geprägt - von Regentropfen und Tränen. Denn nicht nur der Dauerregen bereitet den Teilnehmern von "7 vs. Wild" Schwierigkeiten. Zum ersten Mal in der zweiten Staffel wurde der sogenannte "Code Yellow" ausgelöst. Und das heißt: Die erste Person gibt auf und verlässt die Insel.

"7 vs. Wild": Wieder starker Regen an Tag vier

Seit Beginn der zweiten Staffel regnet es auf den Panama-Inseln nahezu ununterbrochen. Die Kandidaten haben Probleme, einen geeigneten Schutz gegen das Wetter zu bekommen. Besonders Starletnova hat auf der panamaischen Insel zu kämpfen. Ihr Lager wurde vom Wasser zerstört.

"7 vs. Wild": Starletnova verlässt die Insel

Gegen Ende der Sendung sagt die berufliche Twitch-Streamerin: "Ich glaube, in bin am Ende meiner Kräfte angekommen." Sie sei keine "Survival-Maus", doch finde sie selbst, dass sie sich gut geschlagen habe. Unter Tränen sagt sie zu den Zuschauern: "Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen." Sie sei für die Isolation nicht gemacht. Auf einem Boot wird Nova von der Insel abgeholt. Ihr Ausscheiden hatte sich bereits in der vorherigen Folge (Folge acht) abgezeichnet.

Starletnova heißt eigentlich Antonia. Die 23-Jährige kommt aus Wiesbaden. Auf Twitch hat Nova 133.000 Follower und auf Youtube auf zwei Kanälen insgesamt knapp 90.000 Abonnenten.

Sabrina verzweifelt bei "7 vs. Wild"

Doch nicht nur der Regen wird für die Teilnehmer zur Herausforderung: Teilnehmerin Sabrina muss sich mit einer Pinzette einen Splitter aus ihrem Fuß entfernen - was sie ebenfalls zum Weinen bringt. "Ich würde jetzt so gerne einfach meine Liebsten in den Arm nehmen", sagt Sabrina nach einer verzweifelten Zusammenfassung ihrer Gesamtsituation.

"7 vs. Wild" ist erfolgreich

Das Besondere an der Serie ist, dass sie ausschließlich auf der Video-Plattform Youtube zu sehen ist - und dabei auch noch einen überraschenden Erfolg verzeichnen kann. Im Vergleich zur ersten Staffel von "7 vs. Wild" hat sich für die zweite Staffel jedoch einiges geändert. Die Location ist eine völlig andere und auch die Regeln haben die Organisatoren um Fritz Meinecke noch einmal modifiziert. Los ging es mit der Serie am 5. November 2022. Aktuell erscheint zweimal in der Woche eine weitere Folge, immer um 18 Uhr.

