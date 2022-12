"7 vs. Wild" 2022: Wer hat Staffel 2 gewonnen?

Auf YouTube gibt es das Finale von "7 vs. Wild" zu sehen. Wer ist der Gewinner? Wer ist raus? Hier lesen Sie alle Infos rund um Gewinner und Teilnehmer in Staffel 2.

Staffel 2 der Reality-Spielshow "7 vs. Wild" ist am Ende angelangt. Am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, wurde auf dem YouTube-Kanal von Produzent und Teilnehmer Fritz Meinecke das große Finale hochgeladen. Auch 2022 mussten sich die Teilnehmer in insgesamt 16 Folgen den Herausforderungen der Wildnis stellen.

Ausgesetzt wurden die Kandidaten diesmal an einem verlassenen Ort in Panama. Die Schwierigkeit: Alle Teilnehmer mussten sich selbstständig um ihre Nahrung kümmern und sich vor Gefahren schützen. Ausgestattet waren die Abenteuersuchenden dabei teilweise nur mit einem einzigen Gegenstand. Eine weitere Hürde stellte bei "7 vs. Wild" die vollständige Isolation der Außenwelt dar. Eine große Herausforderung für die Teilnehmer, da diese größtenteils ihre Karriere verschiedenen Social Media-Plattformen zu verdanken haben und daher tagtäglich auf die Reaktion ihrer Follower angewiesen sind.

Seit dem 5. November 2022 wurden wöchentlich zwei neue Folgen von "7 vs. Wild" veröffentlicht. Die Übertragung fand jeweils mittwochs und samstags statt. Nun ist das große Finale von Staffel 2 über die Bühne gegangen. Wer hat "7 vs. Wild" 2022 gewonnen? Wer ist raus? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um Gewinner und Teilnehmer in Staffel 2.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"7 vs. Wild": Otto Karasch ist der Gewinner von Staffel 2

In Staffel 2 von "7 vs. Wild" sind sieben Teilnehmer angetreten, um sich den Herausforderungen in Panama zu stellen. Ziel der Reality-Spielshow war es, sieben Tage lang ohne jegliche Unterstützung zu überleben. Sollten die Kandidaten an ihre Grenzen kommen, war es ihnen natürlich freigestellt, die Show vorzeitig abzubrechen. Jens Knossalla aka "Knossi", Fritz Meinecke, Otto Karasch, Joris und Sascha Huber haben es am Ende geschafft, die kompletten sieben Tage durchzustehen.

Nach den sieben Tagen haben sich die verbliebenen Kandidaten zusammengefunden, um gespannt auf die Auswertung der Punkte zu warten, welche sie im Laufe der Woche gesammelt haben. Otto Karasch aka Bulletproof konnte mit einem Punktestand von insgesamt 40 Punkten den Sieg in Staffel 2 von "7 vs. Wild" für sich beanspruchen.

Schon während der sieben Tage war es dem Gewinner wichtig, ein Statement zu setzen. Frustriert über all den Müll, den er auf der Insel vorgefunden hatte, fasste er für sich den Entschluss, nicht fischen und jagen zu gehen. Sein Ziel sei damit gewesen, einer weiteren Naturverschmutzung entgegenzuwirken. Trotz der erschwerten, aber selbstgewählten Ausgangssituation ist Otto Karasch der Gewinner in Staffel 2 von "7 vs. Wild".

Lesen Sie dazu auch

Staffel 2 von "7 vs. Wild": Wer ist raus? Gesamtwertung aller Teilnehmer

Kandidatin Nova alias "Starletnova" musste sich bei "7 vs. Wild" 2022 nach drei Tagen geschlagen geben. Kurz vor Schluss musste auch Sabrina die Insel frühzeitig verlassen. Am Ende waren noch Joris, Otto Karasch, Fritz Meinecke, Sascha Huber und Knossi übrig.

Hier haben wir noch einmal alle Teilnehmer inklusive ihrer Platzierung bei "7 vs. Wild" und ihrer Punktzahl in Staffel 2 von "7 vs. Wild" für Sie aufgelistet. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Gegenstände den einzelnen Kandidaten vorab zugeteilt wurde und unter welchem Namen Sie die Kandidaten auf Instagram finden können.

1. Platz:

Name: Otto Karasch

Gesamtwertung : 40 Punkte

: 40 Punkte Gegenstände: Machete mit Tragevorrichtung

Instagram : @ottobulletproof

2. Platz:

Name: Joris

Gesamtwertung : 38 Punkte

: 38 Punkte Gegenstände: Machete mit Tragevorrichtung , Feuerstahl , Gefäß mit Deckel

, , Gefäß mit Deckel Instagram : @joris_rdy

3. Platz:

Name: Fritz Meinecke

Gesamtwertung : 33 Punkte

: 33 Punkte Gegenstände: Machete mit Tragevorrichtung

Instagram : @fritz. meinecke

4. Platz:

Name: Jens "Knossi" Knossalla

Gesamtwertung : 27 Punkte

: 27 Punkte Gegenstände: Messer mit Tragevorrichtung , Grayl Wasserfilter, Feuerstahl , Hängematte mit Moskitonetz (zählt als zwei Gegenstände), 30 Meter Paracord, sieben Zigaretten

, Grayl Wasserfilter, , Hängematte mit Moskitonetz (zählt als zwei Gegenstände), 30 Meter Paracord, sieben Instagram : @knossi

5. Platz:

Name: Sascha Huber

Gesamtwertung : 19 Punkte

: 19 Punkte Gegenstände: Machete mit Tragevorrichtung , Grayl Wasserfilter, Hängematte, Feuerstahl , 30 Meter Paracord

, Grayl Wasserfilter, Hängematte, , 30 Meter Paracord Instagram : @sascha_huber_official

6. Platz:

Name: Sabrina Outdoor

Gesamtwertung : 4 Punkte

: 4 Punkte Gegenstände: Messer mit Tragevorrichtung , Gefäß mit Deckel, Klappsäge, Feuerstahl

, Gefäß mit Deckel, Klappsäge, Instagram : @sabrinaoutdoor

7. Platz: