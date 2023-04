"7 vs. Wild", Staffel 3: Location, Start, Teams und alle Infos

"7 vs. Wild" geht 2023 mit Staffel 3 an den Start. Wir haben alle Infos rund um Location, Teams, Start, Teilnehmer und Regeln für Sie und verraten, was sich gegenüber Staffel 2 ändern wird.

Staffel 3 kommt doch! "7 vs. Wild" kehrt 2023 mit neuen Folgen zurück. Kurz nach dem Start der 2. Staffel von "7 vs. Wild" hatte der Show-Erfinder Fritz Meinecke eigentlich das Ende der Survival-Serie verkündet: "Genießt diese 2. Staffel, denn eine 3. wird es nicht geben!", sagte er in einem seiner Live-Streams. Zu der Aussage kam es, wie Meinecke im Ankündigungsvideo zu Staffel 3 erklärt, weil der Dreh in Panama mit so hohen Kosten verbunden war. Er habe sich damals nicht vorstellen können eine 3. Staffel von "7 vs. Wild" finanzieren bzw. produzieren zu können.

Kurz auf die Ankündigung folgten auch direkt die ersten Infos zur neuen Staffel des Survival-Hits. So viel sei vorweg verraten: Es wird sich gegenüber den bisherigen Staffeln von "7 vs. Wild" einiges ändern. Obwohl der Start von Staffel 3 noch ein Weilchen auf sich warten lassen wird, hat Fritz Meinecke schon einige Details zur neuesten Ausgabe verraten. Was rund um Location, Start, Teilnehmer und Übertragung der 3. Staffel von "7 vs. Wild" bisher bekannt ist, erfahren Sie hier.

"7 vs. Wild", Staffel 3: Start der neuen Folgen

Wann die neuen Folgen von "7 vs. Wild" zu sehen sein werden ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Fritz Meinecke dem bisherigen Format treu bleibt und die 1. Folge im November 2023 auf YouTube zu sehen sein wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Location der 3. Staffel von "7 vs. Wild": Wo wird die Survival-Show gedreht?

Die genaue Location wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Das dürfte sich auch bis zum Abschluss des Drehs nicht ändern. Die Geheimhaltung des Standorts ist auch notwendig, denn sowohl die Kandidatinnen und Kandidaten als auch die Zuschauer sollen vor Drehbeginn natürlich nicht wissen, wo genau es hingeht.

Fritz Meinecke hat allerdings bereits zwei mögliche Locations genannt: Kanada und Alaska. Aus dieser Info den genauen Drehort abzuleiten ist natürlich unmöglich. Alaska ist flächenmäßig der mit Abstand größte US-Bundesstaat und Kanada ist nach Russland das zweitgrößte Land der Erde. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten werden die Organisatoren der Show voraussichtlich die genaue Location der 3. Staffel von "7 vs. Wild" bekannt geben.

Übertragung von "7 vs. Wild": Läuft die Show wieder bei YouTube?

Auch die dritte Staffel von "7 vs. Wild" wird erneut völlig kostenlos über YouTube abrufbar sein. Eine Änderung gegenüber der 1. und 2. Staffel wird es aber geben: In Zukunft werden die Folgen auf einem eigenen "7 vs. Wild"-Kanal hochgeladen und nicht wie zuvor auf dem Channel von Fritz Meinecke.

Auf dem neuen YouTube-Kanal kann man aktuell bereits Uncut-Folgen aus der zweiten Staffel ansehen. Die ersten Uploads zeigen die Aufnahmen von Publikumsliebling Knossi, der nach dem Sprung aus dem Helikopter eine besonders weite Strecke zurücklegen musste und es kaum an Land geschafft hat. Mit den Worten "Ich kann nicht reden." und "Ich hab echt gedacht ich schaffs nicht!" meldet er sich erstmals von seinem persönlichen Spot für die nächsten sieben Tage.

Änderungen bei "7 vs. Wild": Die neuen Regeln in Staffel 3

Im Vergleich zu den beiden vorherigen Staffeln wird sich in der neuesten Ausgabe von "7 vs. Wild" einiges ändern. Die größte Änderung zuerst: In Staffel 3 müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr sieben Tage, sondern ganze 14 Tage in der Wildnis überleben. Genau wie die Tage wird sich auch die Anzahl der Teilnehmer verdoppeln. In der dritten Staffel der Survival-Show treten sieben Teams an, die jeweils aus zwei Personen bestehen.

Darüber hinaus haben Fritz Meinecke und sein Team die Challenges für die neue Staffel komplett abgeschafft. Der Fokus soll mehr auf dem Survival-Aspekt und dem Shelter-Bau liegen und weniger auf den Aufgaben, die es Tag für Tag zu lösen gilt. Eine weitere Regel-Änderung betrifft die Gegenstände, die mitgebracht werden dürfen. In Staffel 3 bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Schlafsack und eine 1-Liter-Trinkflasche gestellt. Das Besondere: Die Flasche darf mit beliebigen Gegenständen gefüllt werden. Ausgenommen sind nur Multimedia-Geräte und illegale Gegenstände. Die Kandidatinnen und Kandidaten dürften zum Beispiel auch Nahrungsmittel oder Bilder von essbaren Pilzen in die Flasche füllen.

Eine Übersicht mit allen Gegenständen und Kleidungsstücken finden Sie hier:

Schlafsack

Trinkflasche (beliebig befüllbar)

ein Paar Schuhe

ein Paar Socken

eine Unterhose

ein BH (Frauen)

ein T-Shirt

eine Hose

ein Gürtel

eine wärmende Jacke

eine Regenjacke

ein Paar Handschuhe

eine Kopfbedeckung

ein Schlauchschal

Teilnehmer in Staffel 3 von "7 vs. Wild": Das sind die Teams

Auch in Staffel 3 von "7 vs Wild" dürfen sich Interessierte als Wildcard für die Survival-Show bewerben. Weil es sich bei der neuen Ausgabe um eine Teams-Edition handelt, wird es auch zwei Wildcard-Teilnehmer geben. Die Bewerbung erfolgt jedoch einzeln und die Gewinner werden vom Orga-Team ausgewählt – sie kennen sich vor der Show also nicht. Bewerben kann sich grundsätzlich jeder, allerdings wird am Ende basierend auf einem weiteren Kriterium entschieden: Eine Person muss unter 10.000 Follower auf ihrer größten Social-Media-Plattform haben, die andere mehr als 10.000 Follower. Einsendeschluss für die Bewerbungsvideos ist der 21. Mai 2023.

Neben den Wildcard-Teilnehmern haben Fritz Meinecke und sein Team auch sechs Kandidaten für die Teilnahme an der 3. Staffel von "7 vs. Wild" nominiert. Das heißt aber noch nicht, dass sie auch sicher bei der Show dabei sein werden – das entscheidet sich spätestens am 30. April 2023. Bis dahin haben die Nominierten Zeit, sich zu ihrer Teilnahme zu äußern.

Diese Teams sind bisher nominiert:

MontanaBlack ( Marcel Eris ) und ELoTRiX (Carsten): Die beiden gehören zu den erfolgreichsten deutschen Twitch -Streamern, wobei MontanaBlack mit knapp fünf Millionen Followern die klare Nummer 1 im deutschsprachigen Raum ist. Survival-Erfahrung haben sie nicht – beide haben in der Vergangenheit aber bereits Interesse am Format geäußert.

Die beiden gehören zu den erfolgreichsten deutschen -Streamern, wobei MontanaBlack mit knapp fünf Millionen Followern die klare Nummer 1 im deutschsprachigen Raum ist. Survival-Erfahrung haben sie nicht – beide haben in der Vergangenheit aber bereits Interesse am Format geäußert. Survival Lilly ( Elisabeth Puntigam ) und Vanessa Blank : Wer sich für Survival und Bushcraft interessiert, dürfte von den potenziellen Kandidatinnen schon gehört haben. Beide betreiben YouTube -Kanäle, in denen sie ihre Zuschauer über das Überleben in der Wildnis, Survival-Produkte und ihr Leben informieren.

Wer sich für Survival und Bushcraft interessiert, dürfte von den potenziellen Kandidatinnen schon gehört haben. Beide betreiben -Kanäle, in denen sie ihre Zuschauer über das Überleben in der Wildnis, Survival-Produkte und ihr Leben informieren. "Naturensöhne" Andy und Gerrit: Beruflich und privat sind die beiden ohnehin schon ein Team, denn sie betreiben gemeinsam einen YouTube -Kanal, auf dem es hauptsächlich Bushcraft und andere Bauprojekte zu sehen gibt. Dabei nutzen die beiden aber viele Werkzeuge – ob es bei "7 vs. Wild" auch nur mit dem Messer klappt?

Sobald weitere Teilnehmer nominiert werden oder ein Team verbindlich für die neue Staffel zusagt, informieren wir Sie hier darüber.