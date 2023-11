"7 vs. Wild", Staffel 3: Sendetermine, Location, Teams und alle Infos

"7 vs. Wild" ist 2023 mit Staffel 3 am Start. Wir haben Infos rund um Location, Teams, Teilnehmer und Regeln für Sie und verraten, was sich gegenüber Staffel 2 ändert.

Staffel 3 ist doch da! "7 vs. Wild" ist 2023 mit neuen Folgen zurückgekehrt. Kurz nach dem Start der 2. Staffel von "7 vs. Wild" hatte der Show-Erfinder Fritz Meinecke eigentlich das Ende der Survival-Serie verkündet: "Genießt diese 2. Staffel, denn eine 3. wird es nicht geben!", sagte er in einem seiner Live-Streams. Zu der Aussage kam es, wie Meinecke im Ankündigungsvideo zu Staffel 3 erklärt, weil der Dreh in Panama mit so hohen Kosten verbunden war. Er habe sich damals nicht vorstellen können, eine 3. Staffel von "7 vs. Wild" finanzieren bzw. produzieren zu können.

Kurz auf die Ankündigung folgten auch direkt die ersten Infos zur neuen Staffel des Survival-Hits. Es hat sich dabei gegenüber den bisherigen Staffeln von "7 vs. Wild" einiges geändert. Die neuen Folgen laufen zunächst auf Amazon freevee und danach wie gewohnt auf YouTube. Alles rund um Location, Start, Teilnehmer und Übertragung der 3. Staffel von "7 vs. Wild" erfahren Sie hier.

"7 vs. Wild", Staffel 3: Start der neuen Folgen

Die neuen Folgen von "7 vs. Wild" sind seit dem 31. Oktober auf Amazon freevee zu sehen. Einen Monat später geht die Serie dann auch wie gewohnt auf YouTube an den Start - am 29. November feiert Staffel 3 der Survival-Show Premiere auf der Video-Plattform.

Übertragung von "7 vs. Wild": Läuft die Show wieder bei YouTube?

Auch die dritte Staffel von "7 vs. Wild" wird erneut völlig kostenlos über YouTube abrufbar sein. Zwei Änderungen gegenüber der 1. und 2. Staffel gibt es aber: In Zukunft werden die Folgen zum einen auf einem eigenen "7 vs. Wild"-Kanal hochgeladen und nicht wie zuvor auf dem Channel von Fritz Meinecke. Außerdem - und das ist die wesentlich größere Änderung - laufen die Folgen einen Monat vor dem Release auf Youtube zunächst exklusiv bei Amazon Freevee. Seit dem 31. Oktober kann man dort die neuesten Episoden verfolgen - immer dienstags und freitags. Auf Youtube startet die Survival-Show erst einen Monat später am 29. November.

Auf dem neuen YouTube-Kanal konnte man vorab bereits Uncut-Folgen aus der zweiten Staffel ansehen. Die ersten Uploads des mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Kanals zeigen die Aufnahmen von Publikumsliebling Knossi, der nach dem Sprung aus dem Helikopter eine besonders weite Strecke zurücklegen musste und es kaum an Land geschafft hat. Mit den Worten "Ich kann nicht reden" und "Ich hab echt gedacht, ich schaffs nicht!" meldete er damals von seinem persönlichen Spot für die nächsten sieben Tage.

"7 vs. Wild", Staffel 3: Sendetermine 2023 auf freevee und Youtube

Die neue Staffel kommt einen Monat vor der Ausstrahlung auf YouTube zunächst exklusiv auf Amazon freevee. Seit dem 31. Oktober sind die ersten Folgen dort zu sehen.

Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 31. Oktober ab 0 Uhr

Folge 2: Freitag, 03. November ab 0 Uhr

Folge 3: Dienstag, 07. November ab 0 Uhr

Folge 4: Freitag, 10. November ab 0 Uhr

Folge 5: Dienstag, 14. November ab 0 Uhr

Folge 6: Freitag, 17. November ab 0 Uhr

Folge 7: Dienstag, 21. November ab 0 Uhr

Folge 8: Freitag, 24. November ab 0 Uhr

Folge 9: Dienstag, 28. November ab 0 Uhr

Folge 10: Freitag, 01. Dezember ab 0 Uhr

Folge 11: Dienstag, 05. Dezember ab 0 Uhr

Folge 12: Freitag, 08. Dezember ab 0 Uhr

Folge 13: Dienstag, 12. Dezember ab 0 Uhr

Folge 14: Freitag, 15. Dezember ab 0 Uhr

Folge 15: Dienstag, 19. Dezember ab 0 Uhr

Folge 16: Freitag, 22. Dezember ab 0 Uhr

Das sind die Sendetermine von "7 vs. Wild" auf YouTube:

Folge 1: Mittwoch, 29. November ab 18 Uhr

Folge 2: Samstag, 02. Dezember ab 18 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 06. Dezember ab 18 Uhr

Folge 4: Samstag, 09. Dezember ab 18 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 13. Dezember ab 18 Uhr

Folge 6: Samstag, 16. Dezember ab 18 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 20. Dezember ab 18 Uhr

Folge 8: Samstag, 23. Dezember ab 18 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 27. Dezember ab 18 Uhr

Folge 10: Samstag, 30. Dezember ab 18 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 03. Januar ab 18 Uhr

Folge 12: Samstag, 06. Januar ab 18 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 10. Januar ab 18 Uhr

Folge 14: Samstag, 13. Januar ab 18 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 17. Januar ab 18 Uhr

Folge 16: Samstag, 20. Januar ab 18 Uhr

Sonderfolge: Mittwoch, 24. Januar ab 18 Uhr

Änderungen bei "7 vs. Wild": Die neuen Regeln in Staffel 3

Im Vergleich zu den beiden vorherigen Staffeln hat sich in der neuesten Ausgabe von "7 vs. Wild" einiges geändert. Die größte Änderung zuerst: In Staffel 3 müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr sieben Tage, sondern ganze 14 Tage in der Wildnis überleben. Genau wie die Tage hat sich auch die Anzahl der Teilnehmer verdoppelt. In der dritten Staffel der Survival-Show treten sieben Teams an, die jeweils aus zwei Personen bestehen.

Darüber hinaus haben Fritz Meinecke und sein Team die Challenges für die neue Staffel komplett abgeschafft. Der Fokus soll mehr auf dem Survival-Aspekt und dem Shelter-Bau liegen und weniger auf den Aufgaben, die es Tag für Tag zu lösen gilt. Eine weitere Regel-Änderung betrifft die Gegenstände, die mitgebracht werden dürfen. In Staffel 3 bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Schlafsack und eine 1-Liter-Trinkflasche gestellt. Das Besondere: Die Flasche darf mit beliebigen Gegenständen gefüllt werden. Ausgenommen sind nur Multimedia-Geräte und illegale Gegenstände. Die Kandidatinnen und Kandidaten dürften zum Beispiel auch Nahrungsmittel oder Bilder von essbaren Pilzen in die Flasche füllen.

Eine Übersicht mit allen Gegenständen und Kleidungsstücken finden Sie hier:

Schlafsack

Trinkflasche (beliebig befüllbar)

ein Paar Schuhe

ein Paar Socken

eine Unterhose

ein BH (Frauen)

ein T-Shirt

eine Hose

ein Gürtel

eine wärmende Jacke

eine Regenjacke

ein Paar Handschuhe

eine Kopfbedeckung

ein Schlauchschal

Location der 3. Staffel von "7 vs. Wild": Wo wurde die Survival-Show gedreht?

Die genaue Location wurde zwar lange geheim gehalten, doch Fans kamen schon recht bald auf die Location der neuen Staffel. Die Geheimhaltung war notwendig, da sowohl die Kandidatinnen und Kandidaten als auch die Zuschauer vor Drehbeginn natürlich nicht wissen sollten, wo genau es hingeht.

Bereits vor dem Staffelbeginn hatte Fritz Meinecke dann jedoch verraten, wo es in Staffel 3 von "7 vs. Wild" hingeht: Es geht nach Kanada. In der kanadischen Provinz British Columbia müssen die Kandidatinnen und Kandidaten die Überlebens-Challenge meistern. Die Provinz ist über 900.000 Quadratkilometer groß, liegt am Meer und hat neben Seen und Wäldern auch eine beeindruckende Fauna zu bieten: In British Columbia sind unter anderem Bären, Wölfe und Pumas zu finden. Am Meer kann man darüber hinaus Seelöwen und Orcas begegnen.

Im Gegensatz zu Panama ist der Shelterbau in Kanada besonders wichtig - nachts kann es auch im Spätsommer bis zu 5 Grad kalt werden. Zusätzlich kann es gut sein, dass es an einigen der 14 Tage ordentlich regnen wird. Tagsüber dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ein mildes Klima und Temperaturen zwischen 15 und 25 °C freuen.

Teilnehmer in Staffel 3 von "7 vs. Wild": Das sind die Teams

Auch in Staffel 3 von "7 vs Wild" durften sich Interessierte als Wildcard für die Survival-Show bewerben. Weil es sich bei der neuen Ausgabe um eine Teams-Edition handelt, haben auch zwei Wildcard-Teilnehmer teilgenommen. Die Bewerbung erfolgte jedoch einzeln und die Gewinner wurden vom Orga-Team ausgewählt – sie kannten sich vor der Show also nicht. Bewerben konnte sich grundsätzlich jeder, allerdings wurde am Ende basierend auf einem weiteren Kriterium entschieden: Eine Person musste unter 10.000 Follower auf ihrer größten Social-Media-Plattform haben, die andere mehr als 10.000 Follower. Einsendeschluss für die Bewerbungsvideos war der 21. Mai 2023.

Neben den Wildcard-Teilnehmern hatten Fritz Meinecke und sein Team auch zunächst sechs Kandidaten für die Teilnahme an der 3. Staffel von "7 vs. Wild" nominiert. Nach einigen Absagen, dem Rauswurf von Andreas Kieling und weiteren Nominierungen standen die Teams in Staffel 3 von "7 vs. Wild" schließlich fest. Diese Kandidaten sind dabei:

"Naturensöhne" Andy und Gerrit: Beruflich und privat sind die beiden ohnehin schon ein Team, denn sie betreiben gemeinsam einen YouTube -Kanal, auf dem es hauptsächlich Bushcraft und andere Bauprojekte zu sehen gibt. Dabei nutzen die beiden aber viele Werkzeuge – ob es bei "7 vs. Wild" auch nur mit dem Messer klappt?

Beruflich und privat sind die beiden ohnehin schon ein Team, denn sie betreiben gemeinsam einen -Kanal, auf dem es hauptsächlich Bushcraft und andere Bauprojekte zu sehen gibt. Dabei nutzen die beiden aber viele Werkzeuge – ob es bei "7 vs. Wild" auch nur mit dem Messer klappt? Fritz Meinecke und Survival Mattin: Als Gastgeber und Show-Erfinder ist in Staffel 3 natürlich auch wieder Fritz Meinecke dabei. Als Team-Kollegen wünscht er sich seinen Freund und Outdoor-Youtuber Survival Mattin, der schon in Staffel 1 von "7 vs. Wild" dabei war.

Als Gastgeber und Show-Erfinder ist in Staffel 3 natürlich auch wieder dabei. Als Team-Kollegen wünscht er sich seinen Freund und Outdoor-Youtuber Survival Mattin, der schon in Staffel 1 von "7 vs. Wild" dabei war. Jens "Knossi" Knossalla und Sascha Huber : Gerade haben die beiden erst die Strapazen im Dschungel von Panama überstanden und nun soll es direkt mit Staffel 3 weitergehen? Knossi war in der zweiten Ausgabe von "7 vs. Wild" absoluter Publikumsliebling, daher ist es nicht verwunderlich, dass Meinecke ihn auch in den neuen Folgen dabei haben will. Über den Dreh von "7 vs. Wild" sind Knossi und Sascha Huber Freunde geworden und werden daher wohl ein gutes Team abgeben.

Gerade haben die beiden erst die Strapazen im Dschungel von überstanden und nun soll es direkt mit Staffel 3 weitergehen? Knossi war in der zweiten Ausgabe von "7 vs. Wild" absoluter Publikumsliebling, daher ist es nicht verwunderlich, dass ihn auch in den neuen Folgen dabei haben will. Über den Dreh von "7 vs. Wild" sind Knossi und Freunde geworden und werden daher wohl ein gutes Team abgeben. Papaplatte und Reeze: Während eines Streams von Reeze, Papaplatte und LetsHugo auf Twitch klingelte plötzlich das Telefon: Fritz Meinecke bot Reezmann einen Platz in der Team-Edition von "7 vs. Wild" an. Die beiden zögerten nicht lange und sagten sofort zu. Das Duo gehört zu den erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamern. Erfahrung haben sie allerdings bislang nur in Survival-Games - nicht so sehr in der echten Wildnis.

Während eines Streams von Reeze, Papaplatte und LetsHugo auf klingelte plötzlich das Telefon: bot Reezmann einen Platz in der Team-Edition von "7 vs. Wild" an. Die beiden zögerten nicht lange und sagten sofort zu. Das Duo gehört zu den erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamern. Erfahrung haben sie allerdings bislang nur in Survival-Games - nicht so sehr in der echten Wildnis. Hannah Assil und Affe auf Bike ( Ann-Kathrin Bendixen ): Die beiden Frauen bilden das Wildcard-Team in Staffel 3 von "7 vs. Wild". Hannah ist als Nationalparkrangerin tätig und bringt daher viel Erfahrung im Outdoor-Bereich mit. Auch Ann-Kathrin fühlt sich an der frischen Luft sehr wohl: Sie legt seit Jahren lange Strecken auf ihrem Motorrad zurück und schläft dabei viel draußen.

Die beiden Frauen bilden das von "7 vs. Wild". Hannah ist als Nationalparkrangerin tätig und bringt daher viel Erfahrung im Outdoor-Bereich mit. Auch fühlt sich an der frischen Luft sehr wohl: Sie legt seit Jahren lange Strecken auf ihrem Motorrad zurück und schläft dabei viel draußen. Trymacs und Rumathra: Trymacs ist direkt hinter MontanaBlack auf Rang 2 der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands . Auch Rumathra ist hauptberuflich Streamer. Das Duo hatte schon vor der Zusage Interesse an dem Format bekundet und sagte sofort zu. Wie sich das Team unter den extremen Bedingungen schlägt, wird sich zeigen.

Trymacs ist direkt hinter auf Rang 2 der erfolgreichsten Twitch-Streamer . Auch Rumathra ist hauptberuflich Streamer. Das Duo hatte schon vor der Zusage Interesse an dem Format bekundet und sagte sofort zu. Wie sich das Team unter den extremen Bedingungen schlägt, wird sich zeigen. Joey Kelly und Jan "Schlappen" Lange : TV-Star, Sänger und Extremsportler - Joey Kelly hat in seinem Leben schon viel erreicht. Nun wagt er sich bei "7 vs. Wild" an eine neue Challenge. Komplettiert werden sollte das Team eigentlich durch "den bekanntesten Tierfilmer Deutschlands ", wie Fritz Meinecke ihn ankündigte: Andreas Kieling. Vor dem Start der Staffel wurde er jedoch wegen einer Grenzüberschreitung vom Orga-Team aus der Show geworfen. Auf der Ersatzbank saß für ihn Jan Lange , der stattdessen gemeinsam mit Joey Kelly ums Überleben kämpfte. Der 25-Jährige betreibt einen Youtube-Kanal und erlangte unter anderem mit waghalsigen Sprüngen aus luftigen Höhen Bekanntheit.

Diese Teams waren nominiert, haben aber abgesagt: