„7 vs. Wild“, Staffel 4: Teilnehmer, Location und Übertragung - alle Infos zur Survival-Serie

Die Survival-Serie „7 vs. Wild“ läuft mit Runde 4. Fritz Meinecke hatte Ende August 2024 neben der Location die Teilnehmer der neuen Ausgabe angekündigt. In den vergangenen beiden Staffeln haben sich die kreativen Köpfe immer weiter vom Grundkonzept der ersten Staffel entfernt. Das lautete nämlich: 7 Kandidaten, 7 Gegenstände und 7 Tage in der Wildnis. Schon in Staffel 2 traf eine dieser Grundregeln nicht mehr zu: Die Anzahl der Gegenstände, die mitgebracht werden durften, richtete sich nach der Survival-Erfahrung der Teilnehmer. In Staffel 3 war dann alles ganz anders. 14 Teilnehmer, 14 Tage und so viele Gegenstände wie man will - zumindest dann, wenn sie in eine kleine Trinkflasche passen. In welche Richtung geht es nun in Staffel 4? „Back to the roots“ oder wird das Konzept erneut auf den Kopf gestellt?

Wann ging Staffel 4 von „7 vs. Wild“ an den Start? Wie läuft die Übertragung bei Amazon Prime und auf YouTube? Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind diesmal dabei? Wir verraten Ihnen alles, was Sie zur neuesten Ausgabe des Survival-Hits wissen müssen.

„7 vs. Wild“, Staffel 4: Start der neuen Folgen

Der Start-Termin der vierten Staffel von „7 vs. Wild“ wurde ebenfalls per Video bekannt gegeben. Seit dem 1. Oktober 2024 können Fans wieder mitfiebern und schauen, wie die Kandidatinnen und Kandidaten sich in der Wildnis schlagen.

„7 vs. Wild“: Sendetermine von Staffel 4

Mit der Bekanntmachung des Starts der vierten Staffel „7 vs. Wild“ stand auch der Rhythmus fest, in dem die Folgen gezeigt werden. Nach dem Startschuss gibt es zweimal pro Woche neue Folgen der Survival-Show. Fritz Meinecke hat die Info auf dem offiziellen YouTube-Kanal geteilt, dass auf Amazon Freevie und Amazon Prime immer dienstags und freitags eine neue Episode ausgestrahlt wird.

Auf YouTube startet die Show zwei Wochen später, damit hat Amazon den Exklusivzeitraum von einem Monat auf zwei Wochen gekürzt. Die Sendetage auf YouTube sind seit dem 14. Oktober 2024 immer Montag und Donnerstag. Aktuell liegen keine spezifischen Informationen zur Episodenanzahl der vierten Staffel vor. Die ersten drei Staffeln bestanden jedoch jeweils aus 16 Folgen. Daher ist anzunehmen, dass die Produzenten auch für die vierte Staffel einen ähnlichen Umfang angestrebt haben. Hier haben wir die einzelnen Sendetermine auf den unterschiedlichen Kanälen für Sie aufgelistet.

Das sind die Sendetermine von „7 vs. Wild“, Staffel 4 auf Amazon Freevie und Amazon Prime:

Folge 1: Dienstag, 1. Oktober 2024

Folge 2: Freitag, 4. Oktober 2024

Folge 3: Dienstag, 8. Oktober 2024

Folge 4: Freitag, 11. Oktober 2024

Folge 5: Dienstag, 15. Oktober 2024

Folge 6: Freitag, 18. Oktober 2024

Folge 7: Dienstag, 22. Oktober 2024

Folge 8: Freitag, 25. Oktober 2024

Folge 9: Dienstag, 29. Oktober 2024

Folge 10: Freitag, 1. November 2024

Folge 11: Dienstag, 5. November 2024

Folge 12: Freitag, 8. November 2024

Folge 13: Dienstag, 12. November 2024

Folge 14: Freitag, 15. November 2024

Folge 15: Dienstag, 19. November 2024

Folge 16: Freitag, 22. November 2024

Auch die Sendetermine von „7 vs. Wild“ auf YouTube haben wir hier in einem kurzen Überblick für Sie. Dort stehen die Folgen jeweils ab 18 Uhr zur Verfügung:

Folge 1: Montag, 14. Oktober 2024

Folge 2: Donnerstag, 17. Oktober 2024

Folge 3: Montag, 21. Oktober 2024

Folge 4: Donnerstag, 24. Oktober 2024

Folge 5: Montag, 28. Oktober 2024

Folge 6: Donnerstag, 31. Oktober 2024

Folge 7: Montag, 4. November 2024

Folge 8: Donnerstag, 7. November 2024

Folge 9: Montag, 11. November 2024

Folge 10: Donnerstag, 14. November 2024

Folge 11: Montag, 18. November 2024

Folge 12: Donnerstag, 21. November 2024

Folge 13: Montag, 25. November 2024

Folge 14: Donnerstag, 28. November 2024

Folge 15: Montag, 2. Dezember 2024

Folge 16: Donnerstag, 5. Dezember 2024

Übertragung der 4. Staffel von „7 vs. Wild“ auf Amazon Freevee und auf Youtube

Seit dem 1. Oktober 2024 sind die neuen Folgen bei Amazon Freevee am Start und können dort werbefinanziert kostenlos abgerufen werden. Diese Staffel werden die Folgen am selben Tag auch auf Amazon Prime zur Verfügung gestellt. Um die Show dort werbefrei sehen zu können, benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Zwei Wochen später, also seit dem 14. Oktober 2024, läuft die neue Staffel der Survival-Serie auch auf YouTube. Zweimal pro Woche wird eine neue Folge auf dem offiziellen „7 vs. Wild“-YouTube-Kanal veröffentlicht.

„7 vs. Wild“: Teilnehmer in Staffel 4

Was die Teilnehmer von „7 vs. Wild“ angeht, kehrt die Survival-Serie zu den Wurzeln zurück: 7 Kandidatinnen und Kandidaten nehmen sich der Herausforderung an. In Staffel 4 könnten die Voraussetzungen nicht unterschiedlicher sein, denn vom blutigen Anfänger bis zum Survival-Profi ist diesmal alles dabei. Eine Premiere gibt es in der neuen Staffel auch: Zum ersten Mal wird Fritz Meinecke nicht selbst der Natur trotzen, sondern nur hinter den Kulissen mitwirken. Er ist nur in die Produktion und Organisation involviert und überlässt das Überleben in der Wildnis sieben mutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Wer in Staffel 4 von „7 vs. Wild“ dabei ist, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Musiker und Extremsportler Joey Kelly

YouTuber und Ex-Soldat Stefan Hinkelmann

Outdoor-Experte und Autor Joe Vogel

YouTuber und Kampfsportler FlyingUwe

YouTuberin und Influencerin Julia Beautx

Twitch-Streamer LetsHugo

YouTuberin und Podcasterin Selfiesandra

„7 vs. Wild“: Location in Staffel 4 - Wo kämpfen die Teilnehmer ums Überleben?

„Staffel 1 im Sommer von Schweden, Staffel 2 in Panama zur Regenzeit, Staffel 3 im kanadischen Sommer“, so fasst es Fritz Meinecke im Ankündigungsvideo zur Location der 4. Staffel von „7 vs. Wild“ zusammen. Und jetzt? In der neuen Staffel geht es ans andere Ende der Erde: Gedreht wurden die neuen Folgen in Neuseeland. Der Drehort befindet sich in einem Tal auf 600 Metern Höhe, durch das ein Fluss fließt, sodass alle Kandidaten Zugang zu Trinkwasser haben. Zudem befindet sich das Gelände in Privatbesitz – Feuer machen, Bäume fällen, Fallen stellen und das Jagen von Tieren ist erlaubt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können also auf ihr gesamtes Repertoire zurückgreifen, um in der Wildnis zu überleben. Es wird laut Meinecke die härteste und kälteste Staffel von „7 vs. Wild“ bisher. Gedreht wurde nämlich im Herbst beziehungsweise zu Beginn des Winters. Ein gut geschützter Lagerplatz und das Sammeln von Feuerholz dürften also für die Kandidatinnen und Kandidaten entscheidend sein.

Neuerungen in Staffel 4: Szenario und Spielmodus bei „7 vs. Wild“

In der vierten Staffel der Serie „7 vs. Wild“ steht ein neues Szenario auf dem Programm: ein Flugzeugabsturz in Neuseeland. Alle sieben Teilnehmer beginnen die Herausforderung gemeinsam als Gruppe. Im Kontext des Überlebens gilt es zu untersuchen, wie sich die Dynamik innerhalb der Gruppe entwickelt. Wie werden gemeinsame Aufgaben wie die Beschaffung von Nahrung und der Bau eines Schutzraums gelöst? Wird die Gruppe geschlossen bleiben oder wird sich jemand absondern?

Bei der Ausrüstung gibt es ebenfalls Änderungen. Beim Packen ihrer Kleidung haben die Teilnehmer dieses Mal gewisse Freiheiten. Aufgrund harter klimatischer Bedingungen gibt es diesbezüglich keine strengen Vorgaben. Dennoch konnten die Teilnehmer in diesem Jahr keine eigenen Ausrüstungsgegenstände mitbringen. Stattdessen stellt das Produktionsteam eine Standardausrüstung für die gesamte Gruppe bereit.