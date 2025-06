„7 vs. Wild“ 2025: Wann geht es los und wo läuft Staffel 5 im Stream?

„7 vs. Wild“ ist eine deutsche Survival-Reality-Show, die auf einer Idee des Influencers Fritz Meinecke basiert. Das Konzept sieht folgendermaßen aus: Sieben Internet-Stars oder Promis, die mehr oder weniger Erfahrung mit Dingen wie Heimwerken, Camping und Outdoor-Aktivitäten haben, begeben sich in die Wildnis. Dort müssen sie sieben oder auch vierzehn Tage lang überleben und sich selbst mit GoPro-Kameras filmen, um ihr Abenteuer auf diese Weise zu dokumentieren. Als Hilfsmittel dienen lediglich eine begrenzte Anzahl an Ausrüstungsgegenständen sowie ein Erste-Hilfe-Set und ein GPS-Tracker. Die Drehorte, Regeln und Vorgaben variieren von Staffel zu Staffel. Das Grundkonzept hat sich in jeder Staffel entscheidend verändert - auch in Staffel 5 von „7 vs. Wild“ wird sich einiges ändern.

Die ersten beiden Staffeln von „7 vs. Wild“ wurden 2021 und 2022 auf dem YouTube-Kanal von Meinecke veröffentlicht, die dritte und vierte Staffel hingegen gab es bei Amazon Prime Video und auf einem gesonderten YouTube-Kanal zu sehen. Eine fünfte Staffel wurde mittlerweile bestätigt. Wann erscheinen die neuen Folgen? Wo werden sie gedreht und wie sieht es mit der Übertragung aus? Hier gibt es alle Infos dazu.

Staffel 5 von „7 vs. Wild“: Wann ist der Start?

Amazon Prime Video hat bereits ein konkretes Datum für den Start der fünften Staffel von „7 vs. Wild“ bekannt gegeben: Am 7. Oktober erscheint demnach die erste Folge der neuen Staffel bei Prime Video. Insgesamt besteht Staffel 5 aus sechzehn einzelnen Episoden. Beim Streaming-Dienst von Amazon stehen auch alle bisherigen Staffeln der erfolgreichen Survival-Show zum Abruf bereit.

Drehort von „7 vs. Wild“ 2025: Wo wird Staffel 5 gedreht?

Für den Dreh der fünften Staffel von „7 vs. Wild“ geht es diesmal ins südamerikanische Amazonas-Gebiet. Die vorherigen Staffeln wurden derweil in Schweden (Staffel 1), Panama (Staffel 2), Kanada (Staffel 3) und Neuseeland (Staffel 4) gedreht. In der vierten Staffel wurde das Szenario eines Flugzeugabsturzes in der Wildnis simuliert. Der Unterschied zu den vorherigen Staffeln bestand darin, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab der Aussetzung als Gruppe starteten. Es blieb jedoch allen selbst überlassen, ob sie sich von der Gruppe trennten oder bei den anderen blieben.

Übertragung von „7 vs. Wild“, Staffel 5 im Stream: Wo laufen die neuen Folgen?

Wie eingangs bereits erwähnt, wird es auch die fünfte Staffel von „7 vs. Wild“ bei Prime Video zu sehen geben. Dort erscheinen sie zunächst exklusiv, ehe sie zwei Wochen später auch bei YouTube veröffentlicht werden. Ergänzt wird die Serie außerdem durch zehn Behind-the-Scenes-Folgen, die zeitgleich auf YouTube online gehen. Die Amazon Prime-Mitgliedschaft, die auch Prime Video beinhaltet, kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Dagegen ist die Nutzung von YouTube hingegen natürlich kostenlos.

Wer sind die Teilnehmer der fünften Staffel von „7 vs. Wild“?

Es ist auch schon bekannt, wer in Staffel von das Abenteuer bei „7 vs. Wild“ antreten wird:

Joe Vogel – Survivalexperte und Sachbuchautor

David Leichtle – Survivaltrainer

Kris Gippo – Schweizer Content Creator

AviveHD – Content Creator (Gaming, Comedy)

Jeannine Michaelsen – Moderatorin

Imke Salander – Content Creatorin (Fitness) und Sportmoderatorin

Fibii – Content Creatorin (Gaming)