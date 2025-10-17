„7 vs. Wild“ 2025: Wann und wo läuft Staffel 5 im Stream?

„7 vs. Wild“ ist eine deutsche Survival-Reality-Show, die auf einer Idee des Influencers Fritz Meinecke basiert. Das Konzept sieht folgendermaßen aus: Sieben Internet-Stars oder Promis, die mehr oder weniger Erfahrung mit Dingen wie Heimwerken, Camping und Outdoor-Aktivitäten haben, begeben sich in die Wildnis. Dort müssen sie sieben oder auch vierzehn Tage lang überleben und sich selbst mit GoPro-Kameras filmen, um ihr Abenteuer auf diese Weise zu dokumentieren. Als Hilfsmittel dienen lediglich eine begrenzte Anzahl an Ausrüstungsgegenständen sowie ein Erste-Hilfe-Set und ein GPS-Tracker. Die Drehorte, Regeln und Vorgaben variieren von Staffel zu Staffel. Das Grundkonzept hat sich in jeder Staffel entscheidend verändert - auch in Staffel 5 von „7 vs. Wild“ ist einiges anders.

Die ersten beiden Staffeln von „7 vs. Wild“ wurden 2021 und 2022 auf dem YouTube-Kanal von Meinecke veröffentlicht, die dritte und vierte Staffel hingegen gab es bei Amazon Prime Video und auf einem gesonderten YouTube-Kanal zu sehen. Eine fünfte Staffel wurde inzwischen released. Wann erscheinen die neuen Folgen? Wo werden sie gedreht und wie sieht es mit der Übertragung aus? Hier gibt es alle Infos dazu.

Staffel 5 von „7 vs. Wild“: Wann war der Start?

Am 7. Oktober 2025 erschiend die erste Folge der neuen Staffel „7 vs. Wild“ bei Amazon Prime Video. Insgesamt besteht Staffel 5 aus 16 einzelnen Episoden. Beim Streaming-Dienst von Amazon stehen auch alle bisherigen Staffeln der erfolgreichen Survival-Show zum Abruf bereit.

Drehort von „7 vs. Wild“ 2025: Wo wird Staffel 5 gedreht?

Für den Dreh der fünften Staffel von „7 vs. Wild“ geht es diesmal ins südamerikanische Amazonas-Gebiet. Die vorherigen Staffeln wurden derweil in Schweden (Staffel 1), Panama (Staffel 2), Kanada (Staffel 3) und Neuseeland (Staffel 4) gedreht. In der vierten Staffel wurde das Szenario eines Flugzeugabsturzes in der Wildnis simuliert. Der Unterschied zu den vorherigen Staffeln bestand darin, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab der Aussetzung als Gruppe starteten. Es blieb jedoch allen selbst überlassen, ob sie sich von der Gruppe trennten oder bei den anderen blieben.

Die Produktion verspricht laut Amazon noch bessere Qualität und intensivere Einblicke als in den vorherigen Staffeln. Neben den 16 Hauptfolgen dürfen sich Fans auf 10 Behind-the-Scenes Episoden freuen, die exklusive Einblicke hinter die Kulissen der aufwendigen Produktion gewähren. Der Amazonas als Location stellt dabei alle bisherigen Herausforderungen in den Schatten: Dichter Dschungel, gefährliche Wildtiere und extreme Wetterbedingungen werden die Teilnehmer an ihre Grenzen bringen.

Übertragung von „7 vs. Wild“, Staffel 5 im Stream: Wo laufen die neuen Folgen?

Wie eingangs bereits erwähnt, wird es auch die fünfte Staffel von „7 vs. Wild“ bei Prime Video zu sehen geben. Dort erscheinen die Folgen zunächst exklusiv, ehe sie zwei Wochen später auch bei YouTube veröffentlicht werden. Ergänzt wird die Serie außerdem durch zehn Behind-the-Scenes-Folgen, die nach 14 Tagen auch auf YouTube online gehen. Die Amazon Prime-Mitgliedschaft, die auch Prime Video beinhaltet, kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr – für Studierende und Auszubildende gibt es eine Ermäßigung. Man kann das Angebot 30 Tage gratis testen (Stand: September 2025). Die Nutzung von YouTube hingegen ist natürlich immer kostenlos.

Wer sind die Teilnehmer der fünften Staffel von „7 vs. Wild“?

Folgende Personen sind in Staffel 5 von „7 vs. Wild“ dabei:

Joe Vogel – Survivalexperte und Sachbuchautor

David Leichtle – Survivaltrainer

Kris Gippo – Schweizer Content Creator

AviveHD – Content Creator (Gaming, Comedy)

Jeannine Michaelsen – Moderatorin

Imke Salander – Content Creatorin (Fitness) und Sportmoderatorin

Fibii – Content Creatorin (Gaming)

„7 vs. Wild“: Sendetermine von Staffel 5 auf Amazon Prime Video und YouTube

Die 5. Staffel von „7 vs. Wild“ soll laut dem offiziellen Trailer auf YouTube seit dem 7. Oktober 2025 jeweils am Dienstag und Freitag bei Amazon Prime Video veröffentlicht werden. Es sollen insgesamt 16 Folgen erscheinen, womit sich die folgenden Sendetermine ergeben:

Folge 1: Dienstag, 7. Oktober 2025

Folge 2: Freitag, 10. Oktober 2025

Folge 3: Dienstag, 14. Oktober 2025

Folge 4: Freitag, 17. Oktober 2025

Folge 5: Dienstag, 21. Oktober 2025

Folge 6: Freitag, 24. Oktober 2025

Folge 7: Dienstag, 28. Oktober 2025

Folge 8: Freitag, 31. Oktober 2025

Folge 9: Dienstag, 4. November 2025

Folge 10: Freitag, 7. November 2025

Folge 11: Dienstag, 11. November 2025

Folge 12: Freitag, 14. November 2025

Folge 13: Dienstag, 18. November 2025

Folge 14: Freitag, 21. November 2025

Folge 15: Dienstag, 25. November 2025

Folge 16: Freitag, 28. November 2025

Die 16 Folgen von „7 vs. Wild“ Staffel 5 werden neben Amazon Prime Video aber auch noch auf YouTube erscheinen. Neue Folgen der Hauptserie sollen dort ab dem 20. Oktober 2025 immer Montags und Donnerstags um 18 Uhr veröffentlicht werden. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Montag, 20. Oktober 2025

Folge 2: Donnerstag, 23. Oktober 2025

Folge 3: Montag, 27. Oktober 2025

Folge 4: Donnerstag, 30. Oktober 2025

Folge 5: Montag, 3. November 2025

Folge 6: Donnerstag, 6. November 2025

Folge 7: Montag, 10. November 2025

Folge 8: Donnerstag, 13. November 2025

Folge 9: Montag, 17. November 2025

Folge 10: Donnerstag, 20. November 2025

Folge 11: Montag, 24. November 2025

Folge 12: Donnerstag, 27. November 2025

Folge 13: Montag, 1. Dezember 2025

Folge 14: Donnerstag, 4. Dezember 2025

Folge 15: Montag, 8. Dezember 2025

Folge 16: Donnerstag, 11. Dezember 2025

Neben den 16 Folgen der Hauptserie wird auf YouTube auch noch eine „Behind-the-Scenes-Serie“ ausgestrahlt. Die zehn Folgen sollen um 18 Uhr an folgenden Tagen erscheinen:

Folge 1: Dienstag, 7. Oktober 2025

Folge 2: Dienstag, 14. Oktober 2025

Folge 3: Dienstag, 21. Oktober 2025

Folge 4: Dienstag, 28. Oktober 2025

Folge 5: Dienstag, 18. November 2025

Folge 6: Dienstag, 25. November 2025

Folge 7: Dienstag, 2. Dezember 2025

Folge 8: Dienstag, 9. Dezember 2025

Folge 9: Dienstag, 16. Dezember 2025

Folge 10: Dienstag, 23. Dezember 2025

Staffel 5 von „7 vs. Wild“: Behind the scenes

CaliVision Network kümmert sich um die Produktion der fünften Staffel von „7 vs. Wild“. Neben 16 regulären Folgen werden dieses Mal auch zehn ergänzende Episoden veröffentlicht, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Laut Amazon handelt es sich bei dem Drehort im südamerikanischen Amazonas-Gebiet um den herausforderndsten der letzten Staffeln.

„7 vs. Wild“: Trailer von Staffel 5

Prime Video hat einen offiziellen Trailer zur fünften Staffel von „7 vs. Wild“ veröffentlicht: