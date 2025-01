Auto landet bei Unfall im Bettengeschäft

Mit einem Rutsch in ein Bettengeschäft endete der Unfall eines 25-jährigen Autofahrers im nordrhein-westfälischen Minden. Der Mann hatte bei Regen in der Innenstadt in einer Kurve auf einer mehrspurigen Straße zuerst ein anderes Auto berührt und war dann mit dem Heck gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen. Dann verlor der Autofahrer endgültig die Kontrolle und krachte in die Schaufensterscheibe des Geschäfts.

Das Auto landete komplett im Bettenladen. Der 25-Jährige verletzte sich dabei leicht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von mindestens 70.000 Euro. Zur Feststellung der Standsicherheit des Gebäudes wurde ein Statiker beauftragt.