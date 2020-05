vor 57 Min.

70 Jahre Thomas Gottschalk: Mal top, mal Flop

Thomas Gottschalk war Radio-Revoluzzer, Supernase, Mister „Wetten, dass..?“: eine Legende. Am Montag wird er 70. Erinnerungen an seine Höhe- und Tiefpunkte.

Von Daniel Wirsching

Für Thomas Gottschalk läuft es mal so, mal so. Mal top („Denn sie wissen nicht, was passiert“), mal Flop („Gottschalk Live“, „Gottschalk liest“). Aber alles in allem ist es überaus gut für ihn gelaufen. Und das sieht er genauso – er, einer der erfolgreichsten Entertainer Deutschlands. Der einstige Ministrant aus dem oberfränkischen Kulmbach machte die ganz große Radio- und Fernsehkarriere. Führte ein Leben, wie es sich Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher wohl erträumten: auf Du und Du mit den Weltstars, Villa mit Windmühle in Malibu. Ja, der ewige „Thommy“ mit den (herbst-)blonden Locken, nie um einen Spruch verlegen. Am Montag wird er 70 Jahre alt – und kann auf Jahrzehnte blicken, in denen wirklich so einiges los war in seinem Leben. Letzter Tiefschlag: 2018 fiel seine Malibu-Villa einem Waldbrand zum Opfer.

Thomas Gottschalk war ein Radio-Revoluzzer

Gottschalk war zu Beginn seiner Karriere in den 70ern und 80ern der Radio-Revoluzzer, der den Sender Bayern 3 mit „Pop nach acht“ oder der „B3 Radioshow“ aufmischte. Dann der Sprung ins Fernsehen, „Thommys Pop Show“, „Na sowas!“. Dann seine Hochphase: als Moderator von Europas größter Fernsehshow „Wetten, dass..?“ von 1987 bis 1992 und nochmals von 1994 bis 2011. Er hatte Hollywoodstars zu Gast, Michael Jackson…

Ein Skandal: die „Buntstift“-Wette von „Wetten, dass..?“ im Jahr 1988. Ein Mann behauptete damals, er könne die Farben von Buntstiften am Geschmack unterscheiden – ein Trick. Bild: Bernd Weissbrod, dpa

2011 machte Gottschalk Schluss mit „Wetten, dass..?“

Der Unfall von Wettkandidat Samuel Koch am 4. Dezember 2010 sollte alles verändern: Für Koch, der nach einem Sprung über ein entgegenkommendes Auto vom Hals abwärts gelähmt ist, für die Show, die ihren Zenit schon überschritten hatte, für Gottschalk, der schockiert war. Ende 2011 machte er Schluss mit „Wetten, dass..?“ und musste sich eine Weile mit schlechter Presse herumschlagen. Er galt als Auslaufmodell. Doch er blieb und kehrte sogar zum Radio zurück – 2017 zunächst zu Bayern 1. Inzwischen ist er bei SWR3.

Eine neue Liebe hat der Vater von zwei Kindern auch: Nach mehr als 40 Jahren Ehe trennte er sich von seiner Thea und wohnt nun mit Lebensgefährtin Karina Mroß, 58, Controllerin beim SWR Fernsehen, in Baden-Baden.

TV-Tipp: Im ZDF wird am Sonntag ab 22.15 Uhr live in Thommys 70. hineingefeiert – in der Show „Happy Birthday, Thomas Gottschalk!“

Wie hat Thomas Gottschalk die Generationen beeinflusst? Hier erzählen ein Rentner, ein Redakteur und eine junge Kollegin von ihren Eindrücken.

