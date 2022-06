Programm, Ablauf & Übertragung: So läuft das 70. Thronjubiläum der Queen

70 Jahre Queen Elisabeth II. – in Großbritannien wird ein besonderes Thronjubiläum gefeiert, das Platin-Jubiläum. Alles über den Ablauf, die Feierlichkeiten und dessen Übertragung.

Am Donnerstag begann in Großbritannien die Party des Jahres. Vielleicht kann man sogar von der Party des Jahrzehnts sprechen, immerhin feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum – oder auch ihr Platin-Jubiläum. Zu diesem Anlass wird Elisabeth II. mit einem langen Wochenende voller Festakte, Paraden und anderen Veranstaltungen geehrt. Von 2. bis 5. Juni herrscht Ausnahmezustand. Doch welche Highlights sind zu erwarten, wie ist der Ablauf und wo kann man sich die Feierlichkeiten ansehen? Ein Überblick.

70. Thronjubiläum von Elisabeth II.: Feierlichkeiten beginnen mit Parade "Trooping the Colour"

Am Donnerstag fiel in London der Startschuss für die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen. Dieser ertönte traditionell mit der Militärparade "Trooping the Colour", welche in der Nähe des Buckingham-Palasts stattfindet. Die Parade begann ab 11.00 Uhr, im Anschluss zeigte sich Elisabeth II. mit ihren Familienmitgliedern auf dem Balkon des Londoner Stadtschlosses. Mit von der Partie waren da Thronfolger Prinz Charles mit dessen Sohn Prinz William und Prinzessin Anne, die Tochter der Queen, mit ihrer Familie.

Auch ein Formationsflug über den Palast sorgte für Aufsehen. Gegen Abend wurden dann Leuchtfeuer überall in Großbritannien entzündet, um die Dämmerung zu erhellen. Bei der Parade selbst war die Queen zum ersten Mal überhaupt nicht dabei. Auf dem Balkon wirkte sie dann aber fit und agil. Bei der Parade wurde die 96-Jährige von Prinz Charles, Prinzessin Anne und Prinz William vertreten.

Militärparade zum 70. Thronjubiläum der Queen am 2. Juni live im TV und Stream

Die Militärparade "Trooping the Colour" wurde am 2. Juni live im deutschen Free-TV übertragen. Der Sender 3sat übertrug ab 10.15 Uhr, in der ARD war am Donnerstag ab 11.35 Uhr im TV und Stream ein zweistündiges Special zu sehen, welches unter dem Namen "Zu Ehren der Königin" läuft. In diesem wurden die Feierlichkeiten live vom Paradeplatz gezeigt, welcher sich im Herzen von London befindet. Die Sendungen sind in der Mediathek noch zu sehen. RTL übertrug ab 11.00 Uhr ein "Exclusiv Spezial" mit dem Titel: "Ein Leben für die Krone – das Queen-Jubiläum". Zuvor zeigte der Privatsender ab 10.00 Uhr die Dokumentation " Elizabeth II. – Privat, wie nie zuvor".

Platin-Jubiläum der Queen geht am Freitag mit Gottesdienst weiter

Am Freitag geht die Übertragung im deutschen TV nahtlos weiter. Ab 10.00 ist bei RTL der Dokumentarfilm "Elizabeth & Margaret: Gefangen zwischen Liebe und Pflicht" zu sehen. In diesem wird die schwierige Beziehung zwischen der Queen und Prinzessin Margaret beschrieben, welche im Jahr 2002 verstarb. Mittags steht dann ein weiterer Höhepunkt in London an: der Gottesdienst zum Thronjubiläum, welcher in der St.-Pauls-Kathedrale abgehalten wird. Das ZDF überträgt diesen ab 12.10 Uhr live im TV und Stream. Die Queen wird bei diesem allerdings passen. Diese Entscheidung traf sie laut eigenen Aussagen "mit großem Widerwillen". Sie habe allerdings während den Feierlichkeiten "einige Beschwerden" verspürt.

Im Anschluss folgt im ZDF die Dokumentation "Die Queen und die Macht der Bilder". Wer abends noch nicht genug hat, der kann den Tag mit einer Doku im WDR ausklingen lassen. Zur Primetime um 20.15 Uhr zeigt der Sender den Film "Der Jahrhundertbesuch – Die Königin in Deutschland" aus dem Jahr 2015. Er widmet sich dem Deutschland-Besuch der 39 Jahre alten Queen im Jahr 1965.

70. Thronjubiläum: die große Party am Samstag, den 4. Juni

Am Samstag können sich Royal-Fans ab 13.50 Uhr mit der RTL-Doku "Skandale und Affären: Die britischen Royals" für die große Party einstimmen. Teil 1 und 2 laufen hintereinander. Im Ersten ist ab 16.30 Uhr das Porträt "7 Fragen an die Queen" zu sehen. Die große Party wird dann aber nicht im deutschen TV zu sehen sein.

Diese wird zusammen vom Palast und der BBC veranstaltet. Der britische Sender hat als einziger die Übertragungsrechte, bietet aber auch einen Livestream auf BBC One und im BBC iPlayer an, durch den das Geschehen auch in Deutschland verfolgt werden kann. Dieser könnte sich lohnen, denn schon die Eröffnung ist ein Highlight: Die Band Queen wird mit Sänger Adam Lambert eine Konzertreihe eröffnen. Nach dieser werden auch Musik-Stars wie Sir Elton John, Alicia Keys, Craig David, Andrea Bocelli und Hans Zimmer zu Ehren der Queen auftreten. Diana Ross wird die große Party beschließen – und zwar durch ihren ersten Auftritt in Großbritannien seit 15 Jahren.

Das große Spektakel wird auf drei Bühnen am Queen Victoria Memorial stattfinden, die vor dem Buckingham Palace stehen und direkt miteinander verbunden sind. Der Palast soll dabei von großflächigen Projektionen bestrahlt werden, es sind spektakuläre Bilder zu erwarten.

Programm: Platin-Jubiläum von Queen Elisabeth II. am Sonntag

Am letzten Tag der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen wird bei Arte ab 14.10 Uhr die einstündige Reportage "Royale Paare" gezeigt. Im Anschluss läuft die Dokumentation "Die Queen und ihre Premiers", in welcher die Beziehung von Elisabeth II. zu den zwölf Premierministerinnen und Premierministern beleuchtet wird, welche sie während der 70 Jahre erlebt hat.

Am Abend des 5. Juni läuft dann im ZDF die Doku "Elizabeth II. – Ihr Leben für die Krone". Im Anschluss zeigt der öffentlich-rechtliche Sender eine Zusammenfassung der Höhepunkte von den Feierlichkeiten am Samstag. Für Abschluss eines langen royalen Wochenendes sorgt die ARD mit der Doku "70 Jahre in Diensten der Monarchie".