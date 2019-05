20:33 Uhr

780 Reisende stranden im ICE - Ersatz kommt nach Stunden

780 Reisende in einem ICE von Köln nach Berlin haben am Mittwoch nach einer Panne stundenlang auf einen Ersatzzug warten müssen.

Der Schnellzug war am Nachmittag nach einer technischen Panne in Ostniedersachsen zwischen Gifhorn und Leiferde gestrandet. Erst am Abend erreichte ein Ersatzzug die Position neben dem ICE, die Reisenden konnten darauf umsteigen und weiterfahren. Eine Diesellok sollte anschließend den defekten ICE abschleppen, um die Strecke zu räumen, sagte ein Bahnsprecher. Nachfolgende Züge wurden nach seinen Angaben über Braunschweig und Wolfsburg nach Berlin umgeleitet, dadurch sei es zu Verspätungen von rund 20 Minuten gekommen. (dpa)

