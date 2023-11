Eine Mode-Ikone, die Maßstäbe setzte: Jil Sander wird 80 Jahre alt

Jil Sander gehört zu den erfolgreichsten deutschen Designern aller Zeiten. Über eine beispiellose Karriere, die im Schlafzimmer der Eltern begann.

Steht ’ne Sechsjährige im Schlafzimmer der Eltern und spielt Modeberaterin. Kann wirklich lustig sein. Aber auch der Beginn einer Weltkarriere. Bei Jil Sander war das so: von der kindlichen Mentorin in Kleidungsfragen zur berühmten Designerin. Unter den deutschen Modeschöpfern hatten allenfalls Karl Lagerfeld und Wolfgang Joop weltweit einen so großen Einfluss.

An diesem Montag wird Jil Sander 80 Jahre alt, und so diskret sie mit ihren Erfolgen umging, so sparsam sind jetzt die Informationen darüber, wie sie den Tag verbringt. "Diesen Geburtstag vergesse ich ganz gerne und gehe auf Reisen", ist der einzige Satz, zu dem sie sich hinreißen lässt. Was zugleich bedeutet, dass sie damit nicht an einem ihrer Wohnsitze bei Plön (Schleswig-Holstein), in Hamburg, Berlin, Gstaad ( Schweiz) oder auf Ibiza (Spanien) feiert.

Jil Sander war auch mit Accessoires und Kosmetikartikel erfolgreich

Jil Sander – das ist Name und Marke zugleich, und beide haben noch immer einen großen Ruf. Der puristische Stil hat Maßstäbe gesetzt und in den 1980er und 90er-Jahren die Frauenkleidung revolutioniert. Die bequem geschnittenen, von der Männermode beeinflussten Blazer, Blusen und Hosen prägten den Geschmack moderner, um Unabhängigkeit ringender Frauen. Zudem entwickelte die 1943 in Hedwigenkoog (Schleswig-Holstein) als Heidemarie Jiline Sander geborene Frau auch Männermode, Accessoires und Kosmetikartikel.

Sie hatte an der Staatlichen Ingenieurschule für Textilwesen in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) und dem University College Los Angeles (USA) studiert und danach in New York bei der Frauenzeitschrift McCalls gearbeitet. 1963 kehrte Jil Sander nach Hamburg zurück, wo sie als Moderedakteurin arbeitete. Mit 24 Jahren verkaufte sie ihren VW-Käfer, um eine schwarz lackierte Boutique eröffnen zu können. Die junge Geschäftsfrau scheiterte jedoch mit ihrer Idee, Mode in Indien fertigen zu lassen und zu vergleichsweise niedrigen Preisen zu verkaufen. Daraufhin änderte Jil Sander ihr Konzept grundlegend. Sie setzte auf hochwertige und zugleich funktionale Kleidung, überstand schwierige Jahre und präsentierte ihre Kollektion in den 1980ern erstmals in Mailand.

Jil Sander führte ihr Unternehmen 1989 an die Börse

1989 führte sie ihr Unternehmen an die Börse und leitete es als Vorstandsvorsitzende, bis sie zehn Jahre später mit Prada ein Joint Venture einging. 2012 übernahm sie ein letztes Mal für kurze Zeit das Design der Marke – zwei Jahre, bevor ihre langjährige Lebenspartnerin Angelica Mommsen mit 72 Jahren an Krebs starb. (anf, dpa)

