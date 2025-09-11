Gerichte erlauben Versammlung zur «Brandnacht» in Darmstadt

Eine von der Stadt Darmstadt verbotene Versammlung anlässlich der «Brandnacht» im Zweiten Weltkrieg darf nach einer Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs am Donnerstagabend stattfinden. Das teilte die Behörde in Kassel auf Anfrage mit. Nach Angaben der Polizei sind 200 Teilnehmer für den sogenannten Schweigemarsch und 100 für eine Gegendemonstration angemeldet.

Zuvor hatte bereits das Verwaltungsgericht Darmstadt das Verbot gekippt. Dagegen hatte die Stadt Beschwerde eingelegt. Diese sei nun zurückgewiesen worden, da die Gefahrenprognose nicht ausreichend sei, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtshofs.

Ein Bürger meldete für den späten Donnerstagabend eine Kundgebung auf dem Luisenplatz und einen Schweigemarsch an. Dies hatte die Stadt verboten. «Es ist nicht vertretbar, dass 81 Jahre nach der fast vollständigen Zerstörung unserer Stadt Rechtsextreme diesen Tag für ihre Zwecke instrumentalisieren. Das ist den noch lebenden Zeitzeugen nicht zuzumuten. Die geplante Versammlung gefährdet den öffentlichen Frieden», hatte Oberbürgermeister Hanno Benz erklärt.

«Bündnis gegen Rechts» ruft auf zur Gegendemo

Das «Bündnis gegen Rechts Darmstadt» rief derweil zu einer Gegendemo auf. «Wenn Verbote kippen, dann sind wir gefragt, Darmstadt. Jetzt heißt es erst recht: wenn Rechte marschieren, reichen Glockengeläut und stilles Gedenken nicht aus», erklärte Yannick Theis vom Bündnis gegen Rechts Darmstadt. «Wir stellen uns dem rechten Aufmarsch aktiv entgegen. Wir sind laut, mehr und wir widersetzen uns den Rechten.»

In der sogenannten «Brandnacht», vom 11. auf den 12. September 1944 machten Bomber der Royal Air Force die gesamte Innen- und Altstadt Darmstadts dem Erdboden gleich. «Über 280.000 Brandbomben erzeugten einen kaum vorstellbaren Feuersturm. In einer knappen halben Stunde löschten die 234 englischen Flugzeuge zwischen 23.55 und 0.20 Uhr all das aus, was Darmstadt als historische Stadt in Hessen geprägt hatte», erklärte die Stadt. Mehr als 11.000 Menschen kamen ums Leben.

Um 23.55 Uhr – dem Zeitpunkt, zu dem vor 81 Jahren der Angriff begann – sollen die Glocken der Darmstädter Kirchen in der Innenstadt läuten.