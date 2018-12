vor 4 Min.

86-jährige soll ihren Ehemann getötet haben Panorama

Eine 86 Jahre alte Frau soll in Dülmen in Nordrhein-Westfalen ihren gleichaltrigen Ehemann getötet haben.

Rettungskräfte hatten den Toten am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags leblos in seiner Wohnung in Dülmen gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Bereits die Situation in der Wohnung habe darauf hingedeutet, dass der Tod des Mannes nicht auf eine natürliche Ursache zurückzuführen sei. Bei der Obduktion sei massive stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt worden.

Dringend tatverdächtig sei die 86-jährige Ehefrau, die sich in der Wohnung aufgehalten habe. Sie befinde sich seit dem ersten Weihnachtsfeiertag in einer psychiatrischen Klinik. Eine Mordkommission ermittelt. "Ein Schwerpunkt der Ermittlungen wird unter anderem darin liegen, die psychische Verfassung der Beschuldigten zur möglichen Tatzeit und die Hintergründe der Tat zu klären", heißt es.

Rettungskräfte waren nach einem Hinweis aus dem privaten Umfeld des Mannes davon ausgegangen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Deshalb fuhren die Helfer zu der Wohnung. (dpa)

