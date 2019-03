vor 17 Min.

87 Kilo Kokain in Bananen-Kisten gefunden

Erneut wurde in einer Bananen-Lieferung Kokain gefunden. Bereits letztes Jahr wurden 950 Kilogramm Kokain, versteckt in Bananen-Kisten, sichergestellt.

Nach dem spektakulären Kokain-Fund im vergangenen Jahr ist nun erneut Rauschgift sichergestellt worden. Das Kokain wurde in einer Lieferung mit Bananen-Kisten an mehrere Supermärkte im Rhein-Main-Gebiet gefunden. Wie das Hessische Landeskriminalamt am Mittwoch Abend in Wiesbaden mitteilte, handle es sich um 87 Kilogramm Kokain, was einem Marktwert von über drei Millionen Euro entspricht.

Filialen finden Kokain in Bananen-Kisten

Das Kokain war nicht beim Eintreffen in Deutschland, sondern erst in fünf Filialen eines Einzelhandelunternehmens entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen der zuständigen Ermittler war das versteckte Rauschgift in Lateinamerika verpackt und in den Bananen-Kisten versteckt worden. Von dort sei es anschließend mit der Bananen-Lieferung über den Seeweg nach Deutschland transportiert worden. Die Ermittlungen im Fall dauern noch an.

2018: 950 Kilogramm Kokain in Bananen-Kisten gefunden

Bereits im vergangenen Jahr hatten Fahnder der Polizei und des Zolls in Bayern rund 950 Kilogramm Kokain entdeckt. Auch diese waren in einer Lieferung mit Bananen-Kisten versteckt. Nach einigen Ermittlungen der Gruppe Rauschgift Südbayern, bestehend aus dem LKA und Zollfahndern, stellte sich heraus, dass das Kokain aus Ecuador stammte. Dort war das Rauschgift in kleine Päcken abgepackt und in den Bananenkisten versteckt worden. Anschließend waren die Kisten - samt Kokain - von einem Containerschiff nach Hamburg transportiert und in Hallen gebracht worden, wo die Bananen nachreifen sollten. Die Kriminellen, die an dem Drogenhandel beteiligt waren, waren daraufhin immer wieder in besagte Hallen eingebrochen, um sich das Kokain zu holen. Dabei konnte die Polizei den Kriminellen jedoch zuvorkommen und nahm die Männer fest. (dpa, AZ)

