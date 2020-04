14:11 Uhr

"9-1-1: Lone Star" - Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer: Diese Woche geht es los

Sky startet diese Woche mit der Serie "9-1-1: Lone Star". Hier finden Sie alle Informationen zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

Von Monique Neubauer

Die Action-Drama-Serie "9-1-1: Lone Star" wird in Kürze bei Sky erscheinen. Die Serie ist ein Spin-Off der Fernsehserie "9-1-1". Alles zu Start, den Folgen, der Handlung, der Besetzung und dem Trailer finden Sie hier.

Start von "9-1-1: Lone Star"

Die Serie startet am 8. April 2020 auf Sky.

"9-1-1: Lone Star": Folgen im Überblick

Die erste Staffel der Serie hat insgesamt zehn Folgen. Eine Episode dauert circa 45 Minuten.

Pilot Yee-Haw Texas Proud Höhere Gewalt Studs Freunde wie diese Bum Steer Monster Inside Erwachen Austin , wir haben ein Problem

"9-1-1: Lone Star": Die Handlung

Die amerikanische Action-Drama-Serie "9-1-1: Lone Star" konzentriert sich auf die Feuerwehr-, Polizei- und Krankenwagenabteilungen der fiktiven Firma 126 in Austin, Texas. Owen Strand ist die Hauptrolle der Serie. Nach einem Einsatz beim tragischen Unglück vom 11. September, zieht der New Yorker Feuerwehrmann zusammen mit seinem Sohn von Manhattan nach Texas. Texas ist in der Serie "The Lone Star State". Dort will Owen eine zerstörte Feuerwache wieder aufbauen. Als einziger Überlebender seiner eigenen Station - die durch den Anschlag am 11. September zerstört wurde - verfügt er über traurige Erfahrungen beim Wiederaufbau. Owen gibt sich zwar als selbstbewusster, weltoffener Großstädter, hat aber ein kompliziertes Privatleben. Neben allen Schwierigkeiten, wurde er auch noch mit Lungenkrebs diagnostiziert. Während der Serie muss er versuchen, eine Balance zwischen dem Lebenretten und seinem Privatleben zu finden.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "9-1-1: Lone Star"

Rolle Schauspieler Owen Strand Rob Lowe Michelle Blake Liv Tyler Tyler Kennedy Ronen Rubinstein Grace Ryder Sierra McClain Judson "Judd" Ryder Jim Parrack Marjan Marwani Natacha Karam Paul Strickland Brian Michael Smith Carlos Reyes Rafael Silva Mateo Chavez Julian Works

Trailer zu "9-1-1: Lone Star"

Hier können Sie sich den Trailer zu "9-1-1: Lone Star" ansehen:

Themen folgen