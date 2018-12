vor 2 Min.

Neunjähriger ruft Polizei wegen falscher Weihnachtsgeschenke

Die falschen Geschenke führten in Fiesland zum Polizeieinsatz.

Die Polizei in Friesland wurde am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem besonderen Einsatz gerufen. Ein Neunjähriger war unglücklich über seine Weihnachtsgeschenke.

An Weihnachten das passende Geschenk finden - das ist für die meisten Menschen keine leichte Aufgabe. Dies musste nun auch die Polizei in Friesland feststellen, als diese am 25. Dezember zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen wurde.

Friesland: Junge beschwert sich bei der Polizei über Geschenke

Als die Beamten den Wohnort der Familie erreichten, fanden sie einen sehr verärgerten Jungen vor, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete. Er war unglücklich über seine Weihnachtsgeschenke. Dies wollte der Neunjährige nicht hinnehmen und alarmierte kurzerhand die Polizei.

Nachdem der Junge der Polizei ausführlich den Sachverhalt geschildert hatte, begaben sie sich gemeinsam auf Spurensuche. Dabei verglichen sie den Wunschzettel, den der Bub vor einiger Zeit verfasst hatte und tatsächlich: Dieser stimmte nicht mit den Geschenken unterm Baum überein. Trotz der falschen Geschenke schaffte es die Polizei letzten Endes aber doch noch, den Familienstreit am ersten Weihnachtsfeiertag zu schlichten.

Polizei wird immer häufiger wegen Lappalien alarmiert

Der Fall aus Friesland ist jedoch nicht einmalig: Immer wieder kommt es vor, dass die Polizei bei Banalitäten angefordert wird. So alarmierte einmal eine Mutter die Polizei, weil ihr drei Jahre altes Kind sich mit einem anderen um ein Dreirad stritt. Auch weil Kinder nicht ins Bett wollten, wurde schon das ein oder andere mal die Einsatzleitstelle kontaktiert. (dpa/AZ)

