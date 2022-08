"99 - Eine:r schlägt sie alle" 2022: Infos zur Show, Kandidaten, Regeln und Übertragung

"99 - Eine:r schlägt sie alle" 2022: Hier finden Sie die Sendetermine 2022 sowie alle Infos zur Übertragung im TV oder Stream, zur Wiederholung, zu den Moderatoren und Kandidaten.

Staffel 2 der Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle" läuft derzeit bei Sat.1. Wir liefern Ihnen hier alle wichtigen Infos zur Show mit dem Gender-Doppelpunkt, die nur ein echtes Allround-Talent gewinnen kann. Der Hashtag zur Show lautet "#99Einerschlägtsiealle".

"99 - Eine:r schlägt sie alle": Sendetermine 2022

Die Show hat 2022 insgesamt vier Folgen. Sat.1 hat diese Sendetermine angekündigt:

Freitag, 8. Juli 2022, 20.15 Uhr

Freitag, 22. Juli 2022, 20.15 Uhr

Freitag, 29. Juli 2022, 20.15 Uhr

Freitag, 12. August 2022, 20.15 Uhr

Worum geht es bei "99 - Eine:r schlägt sie alle?"

Es gibt nur eine einzige Regel: Man darf nie, nie und abermals nie der oder die Letzte sein. Alles in allem nehmen 100 Kandidatinnen und Kandidaten teil. Sie sind zwischen 19 und 72 Jahren alt, kommen aus ganz Deutschland und treten in 99 Spielen gegeneinander an. Bei den Spielen hat der Sender sich eine Mischung aus Cleverness, Geschick und Sportlichkeit einfallen lassen. Und jedes Mal gilt: Den Letzten oder die Letzte beißen die Hunde - er oder sie fliegt aus der Show.

Video: wetter.com

Gefragt sind also Allround-Talente. Es gibt schon ein paar Vorab-Statements hoffnungsvoller Kandidaten:

"Mit Köpfchen und Körpereinsatz hole ich mir die Kohle." (Daniel, 31, aus Kiel )

) "Ich werde immer 110 Prozent geben und dann hoffentlich auch gewinnen. Man kann alles schaffen, wenn man möchte." (Franzi, 24, aus Frankfurt )

) "Verlieren tue ich nicht, da habe ich keine Lust drauf." (Philly, 21, aus Ilmenau )

Alles in allem: Leichter gesagt als getan. Bilden Sie sich selbst Ihre Meinung!

Die Moderatoren von "99 - Eine:r schlägt sie alle"

Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 – Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird die Show von Fabiola GmbH, einem konzernfreien Format-Entwickler und Multimedia-Produzenten mit Sitz in Köln.

Übertragung von "99 - Eine:r schlägt sie alle" im TV oder Stream

Natürlich kann man die Show "99 - Eine:r schlägt sie alle" völlig normal im herkömmlichen linearen TV-Programm von Sat.1 sehen. Wenn Sie nicht Ihren Fernseher, sondern ein anderes Endgerät bevorzugen: Auch hierfür gibt es eine Lösung. Das Programm von Sat.1 läuft immer zeitgleich auch beim Streamingdienst Joyn.

Wiederholung von "99 - Eine:r schlägt sie alle": Ganze Folge sehen

Falls Sie aber zum linearen Sendetermin gerade beim Sporttraining sind oder aus anderen Gründen flexibel sein möchten, sind Sie ebenfalls bei Joyn in besten Händen. Hier bekommen Sie nämlich nicht nur die zeitgleiche Ausstrahlung - für eine gewisse Zeit liefert der Streamingdienst auch die Wiederholung der Show.

Joyn ist ein gemeinschaftlicher Streamer des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu dieser Gruppe gehören unter anderem ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.

Der Basisdienst von Joyn ist völlig kostenlos. Wer es lieber etwas komfortabler hätte, sollte die Premium-Version Joyn Plus abonnieren - der erste Monat ist ebenfalls gratis zu haben. Für 6,99 Euro im Monat liefet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (darunter achtmal Pay-TV), ständig neue Originale und Exklusiv-Inhalte plus Werbefreiheit und "brillante HD-Qualität". Das Abo ist monatlich kündbar.

Kandidaten bei "99 - Eine:r schlägt sie alle"

100 Teilnehmer:innen treten an. Das sind sie, sortiert nach Postleitzahlen.