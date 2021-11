"A Christmas Number One": Start, Handlung, Besetzung - alle Infos zum Weihnachtsfilm

Der neue Weihnachtsfilm "A Christmas Number One" geht Mitte Dezember bei Sky an den Start. Hier finden Sie die Infos rund um Besetzung und Handlung - und einen Trailer.

"Weihnachtslieder haben etwas Magisches an sich. Sie wecken immer schöne Erinnerungen", heißt es in dem Trailer zu "A Christmas Number One", denn genau darum dreht sich die Handlung: Das ultimative Weihnachtlied. Wann startet der Film bei Sky? Hier in diesem Artikel finden Sie die Antwort und eine Übersicht zu den Schauspielern und Schauspielerinnen.

"A Christmas Number One": Wann geht der Weihnachtsfilm an den Start?

"A Christmas Number One" ist ein Sky Original Weihnachtsfilm und soll am 12. Dezember 2021 bei Sky an den Start gehen. Der Film steht ab dem Datum beim Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung.

Das ist die Handlung von "A Christmas Number One"

Meg Rai war mit einem der erfolgreichsten Popstars der Welt zusammen, doch nach ihrer Trennung zieht sie von New York nach London. Dort hat sie einen neuen Job: Sie muss die Boyband "5 Together" managen. Das ist keine leichte Aufgabe, denn ihr letztes Song war ein Flop. Nun ist Meg Rai auf der Suche nach einen Weihnachtshit, den sie zusammen mit der Band vermarkten kann.

Bei ihrer Suche trifft sie auf Blake Cutter, der seiner Nichte Nina Cutter einen Weihnachtssong geschrieben hat. Nina ist begeistert und möchte den eigensinnigen Musiker rekurtieren. Blake geht vorerst nicht auf das Angebot von Nina ein, da er ein leidenschaftliches Mitglied einer Thrash-Metal-Band ist und die kommerzielle Pop-Welt nicht leiden kann. Meg lässt aber nicht locker und somit ist die perfekte Grundlage für eine romantische Weihnachtskomödie geschaffen.





Im Film sind neben vielen klassische Weihnachtsliedern auch neue Weihnachtshits von Guy Chambers zu hören - zum Beispiel "A Christmas Wish". Gesungen wird der Song von Cerys Matthews und Iwan Rheon.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "A Christmas Number One"

Freida Pinto und Iwan Rheon spielen die Hauptrollen im Weihnachtsfilm. Iwan Rheon ist durch seine Rolle als Gordon Ramsay in "Game of Thrones" bekannt geworden. Auf Instagram hat er mehr als 860.000 Abonennten. Außerdem spielt auch die deutsche Schauspielerin Helena Zengel in dem Film mit. Sie wurde durch "Systemsprenger" und "Neues aus der Welt" bekannt. Hier finden Sie eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Freida Pinto Meghna Rai Iwan Rheon Blake Cutter Helena Zengel Nina Cutter Georgia Small Kandy Caine Hannah Steele Carrie Rich Hall Poet Richard Fleeshman Ranelle Spear Jeff Mirza Mourner Joe Lycett DJ Dan Fredenburgh Josh Giles New Bobbie Purser Alex Carter Gareth Keiron Self Security Guard Kaye Brown Mrs. Grayling Alfie Boe Grainger Cocksmith April Rae Hoang Lily Neelam Bakshi Mourner Rhianna Merralls Sophie Flemyng Ashley Margolis Marcus Joshua Sinclair-Evans Kevin Clara Batten Michaela



Ashley Margolis, Joshua Sinclair Evans, Darryl Mundoma, George Walker und Benji Colson bilden zusammen die Boyband "5 Together".

Trailer zu "A Christmas Number One"

Auf seinem Instagram-Kanal hat Iwan Rheon den Trailer veröffentlicht. In dem Post sagt er: "We had loads of fun making this bit of merriment" (Wir haben viel Spaß gehabt, dieses Stückchen Fröhlichkeit zu kreieren). Einen deutschen Trailer des Films gibt es noch nicht.

(AZ)