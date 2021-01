vor 18 Min.

A Discovery of Witches, Staffel 2: Start-Termin heute am 26.1.21 - Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"A Discovery of Witches" geht heute am 26. Januar mit Staffel 2 bei Sky an den Start. Wir informieren Sie über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels den Trailer der neuen Staffel.

Von David Reitschuster

Ab Januar 2021 gibt es die zweite Staffel von "A Discovery of Witches" bei Sky zu sehen. Worum dreht sich die Handlung? Wie viele Folgen gibt es? Welche Darsteller gehören zum Cast? Wie sieht der Trailer aus? Hier bekommen Sie die wichtigen Infos im Überblick.

Starttermin: Ab wann ist Staffel 2 von "A Discovery of Witches" bei Sky zu sehen?

Die zweite Staffel von "A Discovery of Witches" ist ab dem 26. Januar 2021 immer dienstags ab 21.45 Uhr mit jeweils zwei Folgen auf Sky One zu sehen. Bei Sky Q und bei Sky Ticket, dem Streaming-Dienst von Sky, ist "A Discovery of Witches" ebenfalls ab dem 26. Januar 2021 abrufbar.

Handlung: Worum geht in Staffel 2 von "A Discovery of Witches" bei Sky?

"A Discovery of Witches" ist eine Mischung aus Fantasy, History und Liebesgeschichte. Die Serie basiert auf der All-Souls-Trilogie ("Seelen der Nacht") von der Autorin Deborah Harkness. Die Amerikanerin, die auch als Produzentin in der Serie mitwirkte, ist wie die Hauptfigur Diana Bishop studierte Historikerin. In ihren Werken verbindet Harkness Fiktion mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Auf der Flucht vor ihren Feinden reisen die Hexe Diana Bishop (Teresa Palmer) und der Vampir Matthew Clairmont (Matthew Goode) in "A Discovery of Witches" in die Vergangenheit und landen dabei in der gefährlichen und gleichzeitig faszinierenden Welt des elisabethanischen Londons. Vor Ort müssen sie eine mächtige Hexe finden, welche Diana dabei unterstützen soll, ihre Magie zu kontrollieren und nach dem schwer auffindbar „Book of Life“ zu suchen. Auf ihrer Reise gibt es für Vampir Matthew auch ein Wiedersehen mit alten Freunden – und für Diana die bittere Erkenntnis, dass der Matthew aus der Vergangenheit eine völlig andere Persönlichkeit innehat als der, in den sie sich verliebt hat. Matthew wiederrum wird von seinem Chef dazu gedrängt, seiner früheren Tätigkeit nachzugehen: das Spionieren für die allmächtige Königin.

Episoden: Alle Folgen von "A Discovery of Witches", Staffel 2

Die zweite Staffel von "A Discovery of Witches" beinhaltet insgesamt zehn Folgen à 42 Minuten Länge. Das sind die Titel der Folgen:

London 1590

Gewissenskonflikt

Treue Ergebenheit

Blutrausch

In der Höhle des Löwen

Die Vermählung

Gefährliche Rivalität

Verschwörung

Feuerdrachin

Das Ende und der Neuanfang

Besetzung der Hauptrollen: Welche Darsteller sind im Cast von "A Discovery of Witches", Staffel 2?

Schauspielerin/Schauspieler Rollenname Teresa Palmer Diana Bishop Matthew Goode Matthew Clairmont Lindsay Duncan Ysabeau De Clermont Owen Teale Peter Knox Alex Kingston Sarah Bishop

"A Discovery of Witches": Der offizielle Trailer zu Staffel 2 der Sky-Serie

Um sich einen ersten Einblick verschaffen zu können, haben wir hier den englischen Trailer für Sie:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen