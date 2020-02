vor 38 Min.

"A Million Little Things": Start, Folgen, Handlung, Besetzung - Trailer und Infos

Die Dramaserie "A Million Little Things" startet am 10.3.2020 bei Sky. Alle Infos zu Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier

Von Monique Neubauer

Die Dramaserie "A Million Little Things" startet im März und wird über Sky auf FOX ausgestrahlt. Nicht nur die Handlung der Serie ist spannend und tiefgründig, sondern auch die Besetzung ist hervorragend gewählt.

"A Million Little Things": Start der Sky-Serie

Die erste Staffel der Serie, wird als deutsche TV-Premiere ab 10. März 2020 immer dienstags um 21 Uhr exklusiv als Doppelfolge beim Sender FOX laufen, welcher von Sky ausgestrahlt wird. Alle 17 Episoden werden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Magenta TV sowie Vodafone Select und GigaTv on Demand verfügbar sein.

Handlung der Serie "A Million Little Things"

Der überraschende Selbstmord des erfolgreichen Geschäftsmanns und Familienvaters Jonathan Dixon, inspiriert eine Gruppe von Freunden dazu, ihre individuellen Ansichten und Lebensentscheidungen zu überdenken. Sie merken, dass ihre Leben nicht das sind, was sie sich einst gewünscht hatten. Der Tod des Freundes ist für alle ein Weckruf - Jonathan hält seinen Freunden im Tod den Spiegel vor.

Denn jeder in der Freundesgruppe ist an einem Scheideweg seines Lebens angekommen. Während Delilah, Jonathans Witwe, den Kindern nun helfen muss, den Tod des Vaters zu verarbeiten, wird die Beziehung Romes und Reginas auf eine Zerreißprobe gestellt. Auch das Ehepaar Eddie und Katherine steht vor Eheproblemen. Garys Leben wird hingegen vom Krebs bestimmt. Die Freundschaft aller wird zum Ausgangspunkt für neue und dramatische Kapitel in ihren Leben.

"A Million Little Things": Folgen im Überblick

Die Serie umfasst 17 Folgen. Das sind die Titel:

Eine Million Kleinigkeiten Väter Happy Birthday Pizza-Abend Das Spiel deines Lebens Unerwartet Traust du dich? Fliegen oder Kämpfen? Perspektiven Was du dir wünscht Lügen und Geheimnisse Der Tag davor Zwölf Sekunden Irgendwann Die Pilgerfahrt Der Rosenkranz Abschied

Besetzung bei "A Million Little Things"

Das sind die Schauspieler der neuen Sky-Serie:

Rolle Schauspieler Eddie Saville David Giuntoli Rome Howard Romany Malco Maggie Bloom Allison Miller Regina Howard Christina Moses Ashley Morales Christina Ochoa Katherine Kim Grace Park Gary Mendez James Roday Delilah Dixon Stéphanie Szostak Theo Saville Tristan Byon Sophie Dixon Lizzy Greene Danny Dixon Chance Hurstfield

Trailer zu "A Million Little Things"

Hier finden Sie einen Trailer:

