"A Quiet Place 2": Kino-Start, Cast, Trailer, Länge, FSK

"A Quiet Place 2" kommt im September 2020 in die Kinos. Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung, Trailer, Länge und FSK erhalten Sie hier.

"A Quiet Place 2" erscheint 2020 - wegen der Corona-Pandemie wurde der Kino-Start allerdings auf September verschoben. Der Horrorfilm stammt aus der Feder von John Krasinski.

Wann ist der Kino-Start in Deutschland? Welche Schauspieler sind im Cast von "A Quiet Place 2"? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem erhalten Sie Infos zu Länge und FSK des Films.

"A Quiet Place 2": Kino-Start verschoben - wann erscheint der Film?

Die Premiere zu "A Quiet Place 2" wurde vorgezogen und fand am 8. März in New York statt. Zunächst wurde auch der Kinostart vorgezogen, musste dann allerdings wegen der COVID-19-Pandemie verschoben werden. Nun soll der Film am 3. September 2020 in die deutschen Kinos kommen, einen Tag später startet "A Quiet Place 2" dann in den US-amerikanischen Kinos.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "A Quiet Place 2"

Hier eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Emily Blunt Evelyn Abbott Millicent Simmonds Regan Abbott Noah Jupe Marcus Abbott John Krasinski Lee Abbott Cillian Murphy Emmett Wayne Duvall Roger

Handlung: Darum geht es in "A Quiet Place 2"

Im ersten Teil wird die Erde von blutrünstigen Kreaturen heimgesucht, die durch laute Geräusche angelockt werden. Teil 2 knüpft an diese Geschehnisse an: Familie Abbott muss das Haus verlassen, weil sie dort nicht mehr sicher ist. Dabei müssen sich die Familienmitglieder extrem leise verhalten, um nicht von den Kreaturen entdeckt zu werden. Während ihrer Reise treffen sie auf weitere Überlebende. Doch wer ist Freund und wer Feind?

Das ist der Trailer zu "A Quiet Place 2"

"A Quiet Place 2": Das sind Länge und FSK

Obwohl der Kino-Start verschoben werden musste, sind Länge und Altersfreigabe bereits bekannt: Mit einem FSK von 16 dauert "A Quiet Place 2" 97 Minuten. (AZ)

