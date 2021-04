A Teacher bei Disney+: Start, Folgen, Schauspieler im Cast, Trailer, Handlung

"A Teacher": Die Miniserie geht demnächst bei Disney+ an den Start. Wir informieren Sie hier über das exakte Datum, die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"A Teacher": Wann ist der Start bei Disney+?

Der Streaming-Anbieter Disney+ hat den Start der Serie "A Teacher" für Freitag, 23. April 2021, angekündigt.

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich 8,99 Euro beziehungsweise 89,99 Euro pro Jahr - im Februar 2021 gab es eine Preiserhöhung.

Allerdings wurde auch die Leistung verbessert: Durch die Einbeziehung von Disney Star hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Handlung: Worum geht es bei "A Teacher"?

"A Teacher" ist eine US-amerikanische Miniserie. Sie stammt von Hannah Fidel und basiert auf deren gleichnamigem Film von 2013. Die Premiere der Serie fand am 20. November 2020 auf FX statt. FX ist ein Pay-TV-Kabelsender in den USA, der zu Walt Disney Television gehört. Der Sendebetrieb von FX startete am 1. Juni 1994.

Die Handlung der Serie "A Teacher" spielt an einer Schule in Texas, der Westerbrook High School in Austin - die junge Englischlehrerin Claire Wilson startet ihre Arbeit. Sie ist unglücklich in ihrer Ehe mit Matt Michel, ihrem ursprünglichen College Sweethart. Sie fühlt sich einsam ohne ihren entfernt wohnenden Bruder Nate Wilson und sucht schnell den Kontakt zu ihrer Kollegin Kathryn Sanders.

Als der beliebte 17-jährigen Oberstufenschüler Eric Walker sie bittet, ihn auf einen bevorstehenden Test vorzubereiten, ändert sich auf einen Schlag alles. Eric zeigt Interesse an ihr, Claire sucht verzweifelt nach Zuneigung. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche und selbstverständliich illegale Affäre. Aus der anfänglichen Schwärmerei allerdings wird eine dramatische Obsession, die verheerende Folge auf ihre Familien und Freunde hat.

"A Teacher" bei Disney+: Die Folgen

Die Serie hat zehn Folgen, die keine speziellen Episoden-Titel haben. Sie sind schlicht von 1-10 durchnummeriert.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "A Teacher"?

Die Darsteller der Hauptfiguren

Kate Mara als Claire Wilson

als Nick Robinson als Eric Walker

Ashley Zukerman als Matt Mitchell

Shane Harper als Logan Davis

Marielle Scott als Kathryn Sanders

Dylan Schmid als Josh Smith :

: Adam David Thompson als Nate Wilson

als Jana Peck als Victoria Davis

Devon Bostick als Ryan

Die Nebendarsteller

Rya Ingrid Kihlstedt als Sandy Walker

als Cameron Moulène als Cody Davis

Camila Perez als Alison Martinez

Ciara Quinn Bravo als Mary Smith

Charlie Zeltzer als Phil Walker

Matt Raymond als Devin Walker

M. C. Gainey als Wyatt Wilson

Das Team hinter der Kamera

Regie: Hannah Fidell, Gillian Robespierre und Andrew Neel

und Andrew Neel Musik: Keegan DeWitt

Kamera : Quyen Tran

: Quyen Tran Schnitt: Phillip Harrison , Nat Fuller und Kyle Reiter

Die Dreharbeiten begannen im August 2019 in Calgary, Alberta (USA). Sie wurden am 13. Oktober 2019 abgeschlossen.

"A Teacher": Der Trailer zur Serie bei Disney+

