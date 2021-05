ARD-Krimi am Freitagabend: So wird "Und vergib uns unsere Schuld"

"Polizeiruf 110" statt Tatort: Am Freitagabend läuft der Krimi "Und vergib uns unsere Schuld". Lohnt sich die Wiederholung? Die Kritik.

"Und vergib uns unsere Schuld" heißt der "Polizeiruf 110" aus München, der heute am Freitagabend (28.05.2021, 22.15 Uhr) als Wiederholung im Ersten läuft. Die Erstausstrahlung war am 17. Januar 2016.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" am Freitagabend im Schnellcheck

Tim Haffling (Sebastian Griegel), der wegen der Ermordung der 16-jährigen Miriam (Lola Dockhorn) seit fast zehn Jahren eine lebenslange Haftstrafe absaß, hat in seiner Zelle Selbstmord gegangen. Nun taucht plötzlich Jens Baumann (Karl Markovics) bei Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) auf, der sich zur Tat bekennt. Hanns von Meuffels führte damals die polizeilichen Ermittlungen, und auch wenn die Leiche des jungen Mädchens nie gefunden wurde, sprachen alle Indizien für Hafflings Schuld.

Der Kommissar hält Baumann für einen Trittbrettfahrer, will sich auf keinerlei Unterredung einlassen und zweifelt an Baumanns psychischer Gesundheit. Doch Baumann beharrt auf seinem Schuldeingeständnis und will für die Tat bestraft werden. Als sich der Kommissar notgedrungen zu der Stelle führen lässt, wo Baumann Miriams Leiche angeblich vergraben hat, schlagen die Spürhunde nicht an. Dann aber gibt Baumann weitere Details über das Opfer preis und Meuffels entscheidet sich, den alten Fall wieder aufzurollen.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Polizeiruf 110: Und vergib uns unsere Schuld" heute einzuschalten?

Die Erstausstrahlung des "Polizeiruf 110: Und vergib uns unsere Schuld" bekam 2016 sehr viel Beifall. Die Pressestimmen waren voll des Lobes. "Was für ein Krimi!", schrieb RP Online. Das Fazit bei ntv lautete: "Story, Schauspieler, filmische Kraft - ein Polizeiruf auf höchstem Niveau."

Neben Matthias Brandt als Hanns von Meuffels überzeugte vor allem Karl Markovics in seiner Rolle als Jens Baumann die Kritiker. "Der Österreicher spielt (...) auf der sehr schmalen Kante zwischen schwindender Bürgerlichkeit und nahendem Wahnsinn", schrieb die Süddeutsche Zeitung. "Im Gesamtpaket mit diesem irren Blick, für den er vermutlich gar nicht so arg viel kann, ist das wirklich sehr großartig. Ein Einzelkunstwerk. Vielleicht das beste bisher."

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" aus München

Hanns von Meuffels: Matthias Brandt

Jens Baumann: Karl Markovics

Tim Haffling: Sebastian Griegel

Rösner: Andre Jung

Konrad Springer: Stefan Merkl

"Polizeiruf 110": Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Elisabeth Eyckhoff ist die Polizeiruf-Ermittlerin in München

2019 übernahm Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) nach sieben Jahren von Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) beim Münchner Polizeiruf. Eyckhoff ist unbürokratisch, spontan und immer die Letzte auf Partys. Kollegialität ist ihr wichtiger als eine Solokarriere. Nach ein paar Bier greift sie gerne zum Mikrofon, um ihre Lieblingslieder zu singen, was sie auch erstaunlich gut kann. Und wenn sie Zeit halt, spielt sie am liebsten mit dem Pförtner Karten.

