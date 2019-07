ASAP Rocky vor Gericht: Anwalt spricht von "Ass im Ärmel"

Weil er einen Mann in Schweden brutal zusammengeschlagen haben soll, sitzt US-Rapper ASAP Rocky seit mehreren Wochen in U-Haft. Jetzt hat der Prozess begonnen.

Gegen den US-Rapper ASAP Rocky, 30, und zwei seiner Begleiter hat am Dienstagvormittag in Stockholm das Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung begonnen. Sie sollen Ende Juni in Stockholm einen Mann brutal zusammengeschlagen haben. Für das Verfahren hat das Gericht drei Tage angesetzt. Auch Rockys Mutter ist für die Verhandlung angereist.

Einer der Anwälte der drei Angeklagten, Martin Persson, kündigte an, neue Beweise anzuführen. "Wir haben ein Ass im Ärmel", sagte er der schwedischen Zeitung Aftonbladet. Die Angeklagten hätten aus Notwehr gehandelt. "Wir werden zeigen, dass keine Flasche angewendet wurde, um jemanden zu schlagen oder zu verletzen", so Persson im Schwedischen Fernsehen SVT.

Seit Anfang Juli sitzt der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt, in schwedischer Untersuchungshaft. Der Fall hatte international Aufsehen erregt, weil US-Stars wie Kim Kardashian, aber auch afroamerikanische Verbände, mehr als 300.000 Fans sowie Kongressabgeordnete die Freilassung des Musikers forderten, der letztlich seine Europatournee absagen musste. Sogar US-Präsident Donald Trump setzte sich für ASAP Rocky ein.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky