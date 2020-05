19:11 Uhr

"Abenteuer Leben täglich": Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

"Abenteuer Leben täglich" läuft regelmäßig im TV und Stream. Hier erhalten Sie alle Informationen rund um Sendetermine, Moderatorin und Übertragung der Show.

Bei "Abenteuer Leben täglich" können sich Zuschauer von Bastelanleitungen über Warenkunde bis hin zu Kochrezepten täglich nützliche Tipps abholen. In der Sendung werden aber auch wissenschaftliche Themen behandelt. Sendetermine, Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zum Kabel 1-Fernsehmagazin

Sendetermine und Sendezeiten von "Abenteuer Leben täglich"

Die Sendung dauert etwa eine Stunde und läuft fast täglich im TV bei Kabel 1. Am Sonntag läuft eine Spezial-Ausgabe der Sendung um etwa 22 Uhr. Hier der Überblick zu "Abenteuer Leben täglich", das unter der Woche zu sehen ist:

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 16.55 - 17.55 Uhr Kabel 1 Dienstag 16.55 - 17.55 Uhr Kabel 1 Mittwoch 16.55 - 17.55 Uhr Kabel 1 Donnerstag 16.55 - 17.55 Uhr Kabel 1 Freitag 16.55 - 17.55 Uhr Kabel 1

"Abenteuer Leben täglich": Übertragung live im TV und Stream

Die Fernsehserie ist jede Woche im TV bei Kabel 1 zu sehen. Online sind die Folgen von "Abenteuer Leben täglich" bei Joyn im Stream zu sehen. Eine Plus-Mitgliedschaft ist dafür nicht notwendig. Wer keine Zeit für eine ganze Folge hat, findet in der Mediathek von Kabel 1 Rezepte und Do-It-Yourself-Ideen für Zuhause.

"Abenteuer Leben täglich": Das ist die Moderatorin

Seit 2015 moderiert Seraphina Kalze "Abenteuer Leben täglich". Die 36-Jährige wurde 1984 in Halle an der Saale geboren und begann ihre TV-Karriere mit einer Ausbildung in der Moderatorenschule LOGO Institut Berlin. Sie moderierte unter anderem "Querformat" und "Vor Ort um Vier" beim MDR. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen