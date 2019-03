07:14 Uhr

Abgesagt wegen Sturm? Diese Rosenmontagszüge finden statt Panorama

Werden Rosenmontagszüge 2019 wegen Sturm abgesagt? Hier die aktuelle Übersicht, ob, wie und wann die Umzüge heute am Rosenmontag stattfinden.

Update Rosenmontag, 7 Uhr: Eine Absage der Rosenmontagszüge in Düsseldorf, Köln und Mainz wegen Sturm steht heute höchstwahrscheinlich nicht an. Allerdings gibt es bei den Zügen Einschränkungen.



Fallen 2019 Rosenmontagszüge dem Sturm zum Opfer und werden abgesagt? Diese Gefahr konnte - Stand Wochenende - durchaus bestehen. Denn Tief "Bennet" bringt heute am Rosenmontag sehr starken Wind nach Deutschland.

Das Wetter könnte, so die Sorge, den Umzügen zum Höhepunkt des Karnevals also einen Strich durch die Rechnung machen. Bei Sturm besteht für Teilnehmer und Zuschauer der Rosenmontagsumzüge 2019 nämlich "ein erhöhtes Risiko für umherfliegende Teile von Aufbauten und somit auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko", wie Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte.

Findet der Rosenmontagszug in Köln, Düsseldorf und Mainz statt? Wo gibt es Absagen und der Karnevalszug fällt wegen Sturm aus? Alle Infos und News zu Umzügen, Karneval und Wetter hier.

Rosenmontagszug Düsseldorf - abgesagt oder nicht?

In Düsseldorf stand erst am Sonntagabend fest, ob der Rosenmontagszug stattfindet oder wegen Sturm abgesagt wird. Ergebnis: Er findet statt, startet allerdings erst um 13.30 Uhr, also eineinhalb Stunden später als zunächst geplant. Bis zu einer Windstärke 7 kann der Umzug in Düsseldorf stattfinden, ab Windstärke 8 fällt der Zug aus. 2016 etwa wurde der Düsseldorfer Rosenmontagszug wegen Sturm abgesagt.

Aktueller Stand: Der Rosenmontagszug 2019 in Düsseldorf findet statt, startet aber erst um 13.30 Uhr.

Rosenmontagszug Köln - abgesagt oder nicht?

In Köln hatten die Organisatoren ebenfalls seit Tagen ganz genau beobachtet, wie sich der Sturm entwickelt. Am Sonntagmittag gaben Stadt und Festkomittee dann bekannt: Der Kölner Rosenmontagszug findet statt - aber mit Einschränkungen. So werden keine Pferde mitlaufen und auch große Figuren wird es nicht geben. Der Beschluss galt unter Vorbehalt. Sollte sich das Wetter heute Vormittag noch entscheidend verschlechtern, werde man noch einmal umdenken. Der Kölner Rosenmontagszug lockt regelmäßig eine Million Menschen auf die Straßen der Stadt am Rhein.

Aktueller Stand: Der Rosenmontagszug 2019 in Köln findet statt, es gibt aber Einschränkungen.

Rosenmontagsumzug Mainz - abgesagt oder nicht?

Recht entspannt sahen am Wochenende die Veranstalter der Straßenfastnacht in Mainz die Lage. Klar ist, dass die Organisatoren die Wetterlage wie in den anderen Karnevalshochburgen genau im Auge behalten. Nach aktuellem Stand wird der Rosenmontagsumzug in Mainz am Rosenmontag um 11.11 Uhr aber stattfinden. Das teilte die Stadt auf ihrer Webseite mit. Demnach wird man allerdings auf Pferde, Fahnen und große Schilder verzichten. 2016 war in Mainz der Rosenmontagszug abgesagt worden wegen Sturms.

Aktueller Stand: Der Rosenmontagszug 2019 in Mainz findet statt, allerdings mit Einschränkungen im Zug.

Auch andere Rosenmontagszüge könnten dieses Jahr wegen Sturm abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für heute nämlich nicht nur ausbreitende Schauer oder schauerartigen Regen voraus. Angekündigt ist frischer bis starker Südwest- bis Westwind, "verbreitet und wiederholt stürmischen Böen, zeitweise auch Sturmböen bis in tiefe Lagen, in exponierten Lagen sowie bei Schauern und Gewittern schwere Sturmböen". Und diese könnten für Rosenmontagszüge gefährlich werden.

DWD präzisiert Wettervorhersage für die Rosenmontagszüge im Rheinland

Am Sonntagmittag präzisierte der Wetterdienst seine Vorhersage zum Sturm am Rosenmontag in Nordrhein-Westfalen. Am Montagmorgen und am Vormittag sind demnach "verbreitet stürmische Böen oder Sturmböen (um 75 km/h, Bft 8-9), im Bergland Sturmböen (um 85 km/h Bft 9) wahrscheinlich". Auch Gewitter mit starken Sturmböen seien Montagmorgen möglich. Erst im Laufe des Nachmittages lasse der Sturm allmählich nach. (AZ)

