"Absentia", Staffel 2: Start, Schauspieler, Folgen, Handlung, Trailer

Bei Sky Ticket wird bald die zweite Staffel der Serie "Absentia" zu sehen sein. Alle wichtigen Infos rund um Start, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer bekommen Sie hier.

Nachdem FBI-Agentin Emily Byrne sechs Jahre vermisst wurde, wird sie in der ersten Staffel in einer Waldhütte aufgefunden. In Staffel 2 von "Absentia" hat die Agentin mit anderen Dingen zu kämpfen. Worum es in der Serie geht, wann der genaue Start Termin ist und welche Schauspieler mitspielen, lesen Sie in unserer Übersicht.

Start von Staffel 2 "Absentia"

Ab dem 18. Juni 2020 wird die zweite Staffel von "Absentia" bei Sky Ticket zu sehen sein.

"Absentia": Die Handlung der Serie

Seit dem Ende der ersten Staffel sind einige Jahre vergangen. Emily Byrne hat das FBI verlassen und ist mit Tommy Gibbs liiert. Ihr Ex-Mann Nick ist noch immer mit Alice verheiratet und noch immer beim FBI. Und der gemeinsame Sohn von Emily und Nick, Flynn, ist inzwischen in der Pubertät und noch immer in einer Therapie, um das Vergangene zu verarbeiten.

Als ein besonders fieser Terroranschlag mit Giftgas Boston erschüttert, hat Nick alle Hände voll zu tun und kann deshalb seiner Ex-Frau nicht bei ihren Nachforschungen behilflich sein. Denn Emily will endlich wissen, woher sie stammt und warum sie so eine mörderische Wut in sich trägt. Tatsächlich entdeckt sie bei ihren Recherchen eine Frau, die ihre leibliche Mutter sein könnte. Doch damit verbunden sind Gewalt und Tod. Um eine Chance zu haben, die Sache aufzuklären, kehrt Emily sogar zum FBI zurück.

Die einzelnen Folgen von "Absentia"

Hier sehen Sie den Überblick der Episoden von "Absentia" Staffel 2:

Opfer Wahnsinn Rückkehr zum FBI Straftäter Bolo Cover Boom Aggression Committed Accomplice

Die Besetzung von "Absentia": Die Schauspieler im Cast

Rolle Schauspieler Emily Byrne Stana Katic Nick Durand Patrick Heusinger Alice Durand Cara Theobold Jack Byrne Neil Jackson Detective Tommy Gibbs Angel Bonanni Dr. Daniel Vega Bruno Bichir Warren Byrne Paul Freeman Adam Radford Ralph Ineson Flynn Durand Patrick McAuley

Trailer zu Staffel 2 "Absentia"

Hier können Sie den englischsprachigen Trailer der zweiten Staffel "Absentia" ansehen:

