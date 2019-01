20:00 Uhr

Abtreibung in Deutschland - für viele Polinnen die letzte Hoffnung Panorama

In Deutschland wird über das Abtreibungsgesetz gerungen. In Polen ist ein Abbruch meist illegal. Über den einsamen Kampf der Frauen und die Angst vor dem Pfarrer.

Von Kaja Puto und Sophie Rebmann (Übersetzung)

Kasia (Name geändert) liegt auf dem Bett. Sie ist allein im Zimmer, hier im Krankenhaus in der brandenburgischen Stadt Prenzlau, eine halbe Stunde von der polnischen Grenze entfernt. Die 30-Jährige sieht blass aus, ein wenig benommen. Sie ist gerade erst aus der Narkose erwacht. Als sie zu sprechen beginnt, verdunkeln sich ihre Wangen. „Ich wollte nicht schwanger werden, weil ich Krebs habe, ich bin in Behandlung“, sagt die Polin. „Aber es ist passiert.“ Obwohl sie verhütet hat.

Kasia ging zu ihrem Frauenarzt. Er wurde wütend, erzählt sie. Die Schwangerschaft könne Einfluss auf den Verlauf der Krankheit nehmen, sagte er. Aber hundertprozentig sicher sei er sich da nicht. Dann meinte er, dass er ihr nicht helfen könne.

Als Kasia das Wort „Abtreibung“ aussprach, wurde der Arzt noch wütender. „Damit nehmen Sie jemandem das Leben, und denken Sie daran, das wird immer zu einem zurückkommen“, polterte der Gynäkologe. Jetzt richtet sich Kasia in ihrem Bett in der Prenzlauer Klinik auf, der Eingriff ist erst wenige Stunden her. „Mein Leben hat irgendwie nicht gezählt.“

Deutschland, sagt sie, ist eine andere Welt - zumindest in Sachen Abtreibung

So ist das in ihrem Heimatland, sagt die 30-Jährige, die ihren echten Namen nicht nennen will. „In Polen zählt vor allem das Kind, erst danach kommt die Frau. Die Frau kann sterben, aber Hauptsache, sie bleibt schwanger.“ Kasia aber sieht es anders. Sie sagt: „Deutschland, das ist eine andere Welt.“

Monatelang wurde hierzulande um eine Neuregelung des Paragrafen 219a gerungen – darum, ob Ärzte überhaupt informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und um die Frage, was genau noch Information und was schon Werbung ist. Während die Große Koalition sich mühsam auf einen Kompromiss zubewegt hat, tut sich im Nachbarland nichts.

In Polen ist eine Abtreibung nur in drei Fällen legal: Wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist, wenn sie die Gesundheit der Frau gefährdet oder wenn der Embryo unheilbare Schäden aufweist. Aber selbst dann ist nicht sicher, dass ein Arzt zustimmt. Denn sollte sich später herausstellen, dass die Prozedur illegal war, könnte er dafür mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Die Abtreibungszahlen sind dort deutlich höher

Das restriktive Gesetz aber hält die Polinnen nicht ab. Die Zahl der offiziellen, legalen Abbrüche liegt bei etwa 1000 Eingriffen jährlich, der Verband für Frauenrechte und Familienplanung schätzt, dass jährlich bis zu 150.000 Polinnen abtreiben lassen – das wären 50 Prozent mehr als in Deutschland. Erhebungen des Umfrageinstituts CBOS zufolge hat jede vierte Frau in Polen einen Abbruch hinter sich.

Manche suchen im Untergrund nach Ärzten oder kaufen im Internet Tabletten. Andere fahren über die Grenze nach Deutschland. So wie Kasia es getan hat. Sie kommt aus Swiebodzin, einer kleinen Stadt eine Stunde von Frankfurt an der Oder entfernt. Kasia hat sich trotzdem für Prenzlau entschieden. Hier behandelt sie ein polnischer Arzt, hier muss sie keine Angst vor einer fremden Sprache haben.

Janusz Rudzinski ist ein Star in Online-Foren. Er sei ein „Erlöser“ und „Freund der Polinnen“, schreiben Nutzerinnen. „Zu mir kommen Frauen aus ganz Polen“, sagt der Arzt. „Von Schülerinnen bis hin zu Professorinnen. Bei mir waren auch Ehefrauen konservativer Politiker, Freundinnen von Priestern, sogar eine Ordensschwester.“

Sexualkunde-Unterricht gibt es in Polen nicht

Im katholischen Polen ist Sexualität kein Thema, über das man spricht. Das fängt schon in der Schule an. Sexualkunde gibt es nicht. Das Fach „Erziehung zum Leben in der Familie“, von der Regierung eingeführt, unterrichten meist Pfarrer. Und in ländlicheren Gebieten kann es schon schwierig sein, ein Verhütungsmittel zu bekommen, sagt Rudzinski. „Ich hatte eine Patientin, deren Arzt ihr die Pille nicht verschreiben wollte. Stattdessen gab er ihr Beruhigungsmittel.“

Schwangerschaftsabbrüche sind ein noch größeres Tabu. Frauen, die abtreiben, werden zwar nicht bestraft, aber sie haben Angst, stigmatisiert zu werden. Rudzinski sagt: „Wenn sie aus dem Osten kommen, dann haben sie am meisten Angst vor dem Pfarrer. Sie sagen: Gott ist weit weg und er ist barmherzig, aber der Pfarrer ist nah und unbarmherzig.“ Manche verließen das Behandlungszimmer und fragten, ob auch der Pfarrer nichts erfahren werde.

Anita Kucharska-Dziedzic weiß, dass es auch im Westen Polens nicht besser aussieht. Sie hat dort die Frauenvereinigung Baba gegründet und erzählt die Geschichte eines Mädchens, 14 Jahre alt, das von ihrem Vater vergewaltigt und schwanger wurde. Laut Gesetz wäre eine Abtreibung zulässig gewesen, die Mutter aber war damit nicht einverstanden. „Sie hat gesagt: ,Eine Sünde in der Familie reicht.‘ Das Mädchen hat ein stark behindertes Kind zur Welt gebracht.“

Die Frauenvereinigung Baba hilft Opfern häuslicher Gewalt. Hin und wieder rufen Frauen an, die eine vertrauenswürdige Klinik in Deutschland suchen. Aber sie bekommen keine Hilfe: Bei Beratung, die unter „Unterstützung zur Abtreibung“ fällt, drohen Haftstrafen.

Frauen tauschen sich im Internet aus, welche Medikamente zu einem Abgang führen

Natalia* ist erst gar nicht zu ihrem Frauenarzt in Polen gegangen. Sie wollte nicht, dass ihre Entscheidung dokumentiert wird. Von dem Eingriff, der ein paar Jahre her ist, erzählte sie nur ihren Freundinnen. Ebenso wie von dem Schock. Die Schwangerschaft kam überraschend, sagt die junge Frau, sie hatte ja verhütet. Für Natalia stand der Entschluss schnell fest: „Ich habe schon ein Kind und ich wollte keine weiteren. Abgesehen davon hatte ich eine Hormonbehandlung und war damals fast 40 Jahre alt.“

Sie hob 400 Euro ab, stieg in ihr Auto, schaltete das Navi ein, Richtung Prenzlau. Heute weiß sie, dass sie es besser hatte als andere. Sie hat in Foren von Frauen gelesen, die sich einen Abbruch im Ausland nicht leisten können und sich Tipps geben, welche Medikamente in welcher Dosierung dazu führen, dass man ein Kind verliert.

Eine Sache verbindet alle Polinnen in ihrer Abtreibungserfahrung, ungeachtet ihrer sozialen Schicht: die Demütigung. „Es war ein unheimlich erniedrigendes Gefühl, dass ich das Land verlassen musste“, sagt Natalia. „Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass der polnische Staat Frauen feindlich behandelt.“ Weil sie nicht entscheiden könne, ob sie Mutter werden will. Weil sie, wenn sie es wird, nicht einmal eine vernünftige medizinische Geburtsbegleitung erhalte. Weil sie nicht auf staatliche Hilfe zählen könne, wenn das Kind krank zur Welt kommt. „Trotzdem werden wir andauernd danach bewertet, was wir machen und welche Meinung wir haben.“

Vor Jahren warf eine Drohne Abtreibungspillen über der Stadt ab

Obwohl das polnische Abtreibungsrecht schon jetzt eines der schärfsten in Europa ist, strebt die einflussreiche Kirche ein völliges Verbot an. Schwangerschaftsabbrüche sollen demnach auch im Falle einer Vergewaltigung illegal sein, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist oder der Embryo unheilbare Schäden zeigt. 2016 bereitete eine katholische Organisation einen solchen Gesetzesentwurf vor. Er sah zudem Haftstrafen für Frauen vor, die den Eingriff durchführen lassen.

Dieser Meinung sind auch viele Politiker der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die politisch von der Kirche abhängig ist. Trotzdem wurde der Gesetzesentwurf „Stoppt Abtreibung“ vom Parlament abgelehnt – nach Großdemonstrationen. Zuletzt gingen nicht nur in Großstädten Frauen auf die Straße, sondern auch in Slubice mit seinen 18.000 Einwohnern. 2015 machte die Stadt bereits Schlagzeilen, als eine Drohne Abtreibungspillen aus Deutschland darüber abgeworfen hatte.

Verschärft wurde das Abtreibungsrecht bislang nicht. Frauenrechtsorganisationen wie Baba aber wurden von der rechtspopulistischen Regierung bestraft. „Unter der PiS-Regierung können wir mit keinerlei staatlicher Unterstützung rechnen“, sagt die Vorsitzende Kucharska-Dziedzic. Früher, sagt sie, konnten Frauen, denen häusliche Gewalt widerfuhr, auf Beratung vor dem Gerichtsverfahren oder ein Bett im Frauenhaus zählen. „Heute sind wir die Einzigen, die helfen, und das alles auf Freiwilligenbasis.“

Einen Tag nach den Protesten konfiszierte die Polizei Dokumente von Baba, die vertrauliche Daten enthielten, ohne dass es dafür eindeutige Beweggründe gab. Die Vorsitzende Kucharska-Dziedzic sagt: „Wir glauben an die Macht der Frauen. Die polnische Gesellschaft ist viel liberaler als die Politiker.“ Das legen auch Umfrageergebnisse des Ipsos-Instituts nahe. Demnach sind 30 Prozent der Polen für eine Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes, 45 Prozent für den Erhalt und nur 17 Prozent für eine Verschärfung.

