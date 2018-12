vor 49 Min.

Acht Verletzte nach Glatteis-Unfall an Weihnachten Panorama

B422 bei Allenbach: Bei einem Unfall auf einer eisglatten Bundesstraße in Rheinland-Pfalz sind acht Menschen verletzt worden.

Bei einem Unfall auf einer eisglatten Bundesstraße in Allenbach in Rheinland-Pfalz sind an Weihnachten acht Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei geriet ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der B422 bei Allenbach (Landkreis Birkenfeld) auf die Gegenfahrbahn, wo er in ein Streufahrzeug krachte. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Auch seine sechs Mitfahrer erlitten Verletzungen - drei Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren wurden leicht, drei Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren wurden schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer des Streufahrzeugs wurde leicht verletzt. Alle acht Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (dpa)

